La Pallavolo Casciavola riparte dal capitano Giulia Genovesi

La formazione rossoblu avvia così la costruzione della rosa che affronterà la stagione 2021-22 in Serie C

La prima conferma stagionale, non poteva essere diversamente, è quella del capitano del vascello rossoblù. Giulia Genovesi anche nella prossima stagione

vestirà la maglia della Pallavolo Casciavola. Troppo strana e condizionata da fattori esterni la stagione appena conclusa per gettare la spugna, così Giulia Genovesi e la società rossoblù rilanciano e saranno ancora insieme nel prossimo campionato di serie C. Una prima riconferma importante sia per il valore tecnico che sa esprimere Genovesi sul campo, sia per l'importanza dal punto di vista del carisma e della esperienza che il capitano sa mettere a disposizione di tutte le sue compagne, dello staff e della società tutta. Il puzzle del roster 2021/22 non poteva trovare tassello migliore per iniziare la sua composizione.

Giulia Genovesi nel corso della sua carriera agonistica, ha conquistato ben quattro promozioni, la prima delle quali proprio con la Pallavolo Casciavola,allora Polisportiva,dalla B2 alla B1. Giovanissima, dette fin da subito il suo contributo tanto da finire nel mirino del Volley Parma con il quale Genovesi ha disputato due campionati di B2 nel 2010/11 e nel 2011/12. L'anno successivo il grande salto in serie A2, nella vicina Fidenza. Nel gennaio 2014 il suo primo ritorno a Casciavola, in B2, un'avventura terminata con il trasferimento la stagione seguente al Volley Cecina dove nel 2014/15 conquista la sua seconda promozione della carriera sempre dalla B2 alla B1. Genovesi resta a Cecina anche la stagione successiva dove la squadra rossoblù conquista la salvezza nel terzo campionato nazionale, poi si riavvicina a casa e passa all'Ambra Cavallini Pontedera. Altra squadra altra promozione, la terza in serie B1. La schiacciatrice casciavolina resta un'altra stagione a Pontedera prima di approdare al VBC Calci dove conquista la quarta promozione questa volta dalla serie C alla B2.