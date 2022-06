Avanti tutti insieme: Knaster conferma la dirigenza e mister D'Angelo

Tutti confermati, tutti ai loro posti, tutti pronti a tramutare la fortissima delusione sofferta dieci giorni fa in carica agonistica da riversare sul campo e nel lavoro quotidiano (logistico, organizzativo e dirigenziale), per rendere finalmente realtà il sogno accarezzato. Il Pisa Sporting Club vuole la Serie A, il patron Alexander Knaster lo ha ribadito a chiare parole nel giorno immediatamente successivo alla 'botta' accusata nella finalissima playoff contro il Monza, e intende raggiungerla con la 'squadra' costruita un anno fa. Nessuno stravolgimento quindi: le riflessioni portate avanti in questi giorni non hanno partorito alcuna rivoluzione ma soltanto conferme. La dirigenza e lo staff tecnico rimangono inalterati: la rincorsa alla Serie A nella stagione 2022-2023 sarà guidata da Luca D'Angelo e dal suo vice Riccardo Taddei.

Unità d'intenti

Le motivazioni che hanno portato Knaster a prendere questa decisioni le ha spiegate, con dovizia di particolari, il presidente Giuseppe Corrado nel corso della trasmissione 'Diario Neroazzurro' su 50 Canale. "Alex ha voluto smorzare la tensione accumulata durante una stagione infinita e nelle due settimane di playoff di pura passione nella cena che abbiamo fatto il giorno dopo la finale playoff - ha spiegato Corrado - con molta semplicità ha indicato la strada: per essere sicuri di andare in A, nel prossimo campionato non dovremo passare dai playoff. Basterà chiudere il campionato al primo o al secondo posto". Parole chiare, semplici, cariche di tanta leggerezza per smaltire la delusione della sconfitta nell'atto finale dei playoff, ma indicative della volontà del proprietario del club e di tutta la società: lo Sporting Club non molla, ma anzi rilancia.

"La dirigenza e lo staff tecnico non subiranno modifiche - ha proseguito Giuseppe Corrado - la permanenza di Luca D'Angelo inoltre non è mai stata in dubbio. Onestamente, fa molto piacere sapere che il nostro allenatore è apprezzato al di fuori di Pisa. Il suo lavoro svolto in questi quattro anni parla da solo; ma ha ancora un anno di contratto ed è un uomo vecchio stampo, per il quale la parola data e le firme valgono più di qualsiasi altra cosa. L'allenatore della stagione 2022-2023 sarà lui". L'amministratore delegato Giovanni Corrado e il Ds Claudio Chiellini, dopo pochi giorni di meritato riposo, si sono già messi al lavoro per costruire il Pisa del futuro: "Speravamo di dover sviluppare il piano 'A'. Invece anche per quest'anno dovremo accontentarci del piano 'B'. L'obiettivo, come sempre abbiamo fatto, sarà quello di aggiungere alcuni tasselli propedeutici al miglioramento della rosa e, possibilmente, dei risultati".

Una mossa di mercato è già stata definita: "Nei prossimi giorni eserciteremo il diritto di riscatto per il cartellino di Pietro Beruatto - ha svelato Corrado - la Juventus vanta il diritto di controriscatto. Se lo farà valere, avremo realizzato una plusvalenza molto importante, che ci consentirà di muoverci poi sul mercato. Se, invece, i bianconeri ci lasceranno il giocatore, potremo dire di aver acquistato il terzino sinistro più forte della Serie B. Con buone prospettive di diventare il migliore, in Italia, nel ruolo. Su Samuele Birindelli (chiacchieratissimo nelle prime schermaglie di calciomercato estivo) posso dire le stesse parole spese per Luca D'Angelo: il suo rendimento e le prestazioni degli ultimi anni ci hanno confermato che la scelta di puntare su di lui per la crescita della squadra è stata vincente. Merita le attenzioni che sta ricevendo. Ha un contratto lungo con la società: se ci saranno i presupposti giusti per lui e per noi, potrebbe partire. Altrimenti resterà in nerazzurro. E' una bandiera, è l'idolo della piazza".

Centro sportivo e stadio

Il presidente si è soffermato anche su altri due temi caldissimi, attorno ai quali ruota gran parte dello sviluppo futuro della società sia a livello sportivo che manageriale. "Il cantiere del Centro sportivo di Gagno partirà entro la fine di questa estate. Appena l'Asl inoltrerà il via libera, avvieremo le ultime carte burocratiche per passare poi alla parte operativa. La nuova Arena Garibaldi invece inizierà a vedere la luce all'inizio del 2023. Il progetto definitivo è agli ultimissimi dettagli, poi potremo presentarlo al Comune".

In relazione allo stadio, Corrado ha fatto anche una precisazione sulla capienza e sulla campagna abbonamenti per il prossimo campionato: "Gli abbonamenti ci saranno. La campagna però potrebbe partire leggermente in ritardo rispetto ai piani che avevamo stilato, che prevedevano di dare il via tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, perché vorremmo sederci insieme alle istituzioni per capire quali margini ci sono per incrementare di almeno 2mila unità la disponibilità di posti in Curva Nord e Gradinata".