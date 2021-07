Altre due conferme per la Pallavolo Casciavola: rimangono in rossoblu Gori e Liuzzo

Prende sempre più forma il roster 2021/2022, altre due importanti conferme per la Pallavolo Casciavola Gruppo Pediatrica arrivano nel reparto centrali con Eleonora Gori e in cabina di regia dove resta Chiara Liuzzo, giovanissima, ottima protagonista nel campionato scorso. Gori, classe 1995, cresciuta nel Tomei Livorno, è approdata alla Pallavolo Casciavola nella stagione 2019/20, quella del debutto in serie C e da allora è sempre stato un punto fermo del reparto centrali, mentre Chiara Liuzzo, appena 20enne, essendo nata a Pisa il 14 novembre 2001, è cresciuta nelle fila del Volley Etruschi di Stagno per poi passata al Tomei Livorno dove, oltre a completare il percorso giovanile, ha esordito in serie D. Dalla scorsa stagione veste la maglia rossoblù con la quale ha debuttato in serie C.