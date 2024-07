Coppa Italia, Lenergy Pisa Beach Soccer chiude al 6° posto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Triplice fischio alla Coppa Italia Puntocuore di beach soccer, chiusa dal Lenergy Pisa con la finale per il 5°/6° posto contro l’Alsa Lab Napoli BS. Si gioca nel primo pomeriggio sotto il caldo cocente di Messina e la gara viene sboccata in avvio di secondo periodo da Alla per il Napoli. All’8’ del terzo tempo Simone Marinai pareggia i conti per i nerazzurri, beffati però a tre secondi dallo scadere dal gol di Palmacci. La spuntano dunque i partenopei per 2-1. Sconfitta da archiviare per il Lenergy Pisa vicecampione d’Europa in vista della ripresa del campionato di Serie A Puntocuore.