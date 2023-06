Ai nastri di partenza 'Correre a Castellina'

E’ fissata per sabato 17 giugno la 19ª edizione della Correre a Castellina, una classica del calendario toscano, allestita dall’Asd Castellina Marittima in collaborazione con l’Asd Livorno Marathon.

La gara, valida quale sesto Trofeo Mauro Palmieri, è inserita nel Circuito Podistico Toscano ed è considerata una delle prove più attese del periodo estivo, con la sua formula pomeridiana permettendo ai corridori di affrontare la gara con temperature più fresche.

Il percorso di gara è di 9,8 km, un tracciato abbastanza veloce a cui è abbinato quello da 4,8 km destinato ai non competitivi.

Ritrovo della corsa presso il Parco Comunale di Castellina Marittima, alle ore 16:30 con la partenza che verrà data alle 18:30, a seguire la prova per le categorie Esordienti A-B su un km di gara.

Il costo dell’iscrizione è di 10 euro per la competitiva e di 5 euro per la non agonistica e ci si potrà iscrivere attraverso la piattaforma www.endu.net o sul posto fino a 10 minuti prima dello start.

Verranno premiati i primi 3 assoluti uomini e donne ma ci saranno anche 88 premi di categoria.

Un appuntamento da non perdere, per mettersi alla prova e mantenere la forma anche d’estate.

Dalle ore 20, tra l’altro, ci sarà l’apertura del Ristorante del Parco Comunale a disposizione di tutti con prezzi popolari.

Per informazioni: Asd Castellina Marittima, info@maratonadilivorno.it