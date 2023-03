Un'altra giornata di grandi sfide all'ippodromo di San Rossore

Sono sette le corse in programma domenica 19 marzo all'ippodromo di San Rossore con inizio alle 14.30

Un altro handicap principale al centro del pomeriggio, si tratta del 32° Premio Enrico Camici. In programma anche le prime corse dell’anno in Italia per i Purosangue Arabo sponsorizzate da HH Sheikh Mansoor Festival di Abu Dhabi. Si corre in pista grande.

Il 32° premio Enrico Camici è un handicap principale per i 4 anni e oltre sui 1.200 metri. You Make Me Shever è il vincitore delle ultime due edizioni di questa corsa ed è reduce da due affermazioni consecutive recenti. La partita è aperta con Blu Metal Jacket e Rooster che lo hanno seguito sul traguardo nell’ultima corsa comune e sperano di ribaltare il risultato. La corsa non finisce qui perché il pesino I Am Magnetic può veramente mettere tutti nel sacco. The King’s Horses ha corso bene al rientro a Pisa ma poi male a Roma in pista dritta. Attenzione a Liborio che, se graduato in avanti, potrebbe fare l’arrivo. Corsa valida come TRIS – QUARTÉ – QUINTÈ del giorno.

La Wathba Stallions Cup è un prova per Purosangue Arabo al debutto di 3 anni sui 1.500 metri. Genealogia e allevamento indicano in Fareedhat El Ziz un possibile protagonista. Etanno de Zamaglia, Elisir GTA ed Ellenoditrexenta come possibili alternative.

Il Premio Rodomonte – Wathba Stallions Cup è una condizionata per i Purosangue Arabo di 4 anni e oltre sui 2.000 metri. Nil Adamis è il franco-svizzero vincitore dell’autunnale Moutai Cup e deve essere indicato come favorito. Amour è l’italiano più forte mentre tra i neo 4 anni Aunar de Piné è il più regolare. Non corre da luglio dell’anno passato Nahr Dagobio che aveva iniziato a vincere a ripetizione. Attenzione ai diversi, qualitativi, debuttanti.

Il premio Roberto Livermore è una condizionata maiden per i 3 anni 1.750 metri. Permare ha l’occasione giusta per vincere la prima corsa in carriera. Miss Profile e Conte di Galles le prime alternative ma attenzione al debutto italiano di Seven Hills.

Inoltre:

ESIBIZIONI DI GINNASTICA ARTISTICA DELLE GIOVANI ATLETE DELLA ASD PISANOVA

BATTESIMO DELLA SELLA con PLANET HORSE

IPPOLANDIA con il laboratorio grafico pittorico dedicato alla primavera e il Karaoke

DIETRO LE QUINTE: la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle 16.25