Ippodromo di San Rossore: le corse di giovedì 2 febbraio

Sono sette le corse in programma giovedì 2 febbraio all'ippodromo San Rossore, tre delle quali in ostacoli, con inizio alle 14.00

In chiusura la TRIS QUARTÈ QUINTÈ nazionale.

Il premio Armando Carangio è una condizionata in steeple-chase per i 5 anni e oltre sui 3.500 metri. Beau Saonois è il cavallo da battere ma dovrà vedersela con Bilbo D’Assault, recente vincitore, e il progredito Quinze De La Rose.

Il premio Palmerio Agus è una condizionata maiden per i 3 anni sui 1.200 metri. Bel Masque ha già corso bene e punta alla vittoria così come Kimaya Gold. Coolest Concept è il terzo nome ma la corsa è incerta per la presenza di tre debuttanti.

Il premio Sandro Atzori è un handicap per i 4 anni e oltre sui 2.000 metri, valido come TRIS QUARTÈ QUINTÈ nazionale. Gobal Myth può essere uno dei protagonisti in una corsa complicatissima da decifrare. Honey World è in corsa almeno per il podio al pari di Orange Pumpkin. Può Succede, Dicono Di Te e Rainmaker (al rientro) altri nomi possibili mentre la sorpresa può venire da Be Strong reduce da una vittoria ma che allunga la distanza.