Il Cus archivia con successo i campi solari ed è pronto per i corsi invernali

E' giunta al termine la lunga stagione dei campi solari del Cus, un’estate di sport e giochi durante la quale il Centro Universitario Sportivo è stato il fulcro delle attività di tanti giovani della città e non solo.

"I numeri -sottolineano dal Centro Universitario Sportivo di Pisa - parlano di una realtà consolidata e di una fiducia accordata al Cus delle famiglie pisane: oltre 1500 le presenze nelle undici settimane dal 13 giugno al 9 settembre. Un risultato reso possibile grazie alla grande disponibilità di istruttori competenti, agli ampi ed accoglienti spazi che hanno consentito l'accoglienza di una ventina di piccole atlete dall'Ucraina e alla perfetta organizzazione del Centro Universitario Sportivo Pisano, ai molteplici laboratori didattici realizzati in collaborazione con i Musei Universitari ed altre strutture educative, come il Centro interdisciplinare Scienze per la Pace di UNIPI e a Paim".

Archiviata l’estate prende appunto il via la programmazione invernale dei corsi del Cus Pisa Junior (il servizio che la società sportiva universitaria dedicato ai giovanissimi da 4 a 11 anni) che accompagnerà i bambini e i ragazzi nel periodo scolastico.

Lunedì 12 settembre è in programma il tradizionale Open Day aperto alla città, i genitori avranno modo di avere tutte le informazioni direttamente dagli istruttori e conoscere i programmi, mentre bambini e ragazzi potranno conoscere tanti sport diversi per poter scegliere quello a loro più congeniale.

L’offerta sportiva invernale del Cus Junior è variegata: dall'educazione motoria di base per bambini/e della scuola dell’infanzia (da 4 a 5 anni), al gioco-sport per gli allievi dei primi anni della scuola primaria (da 6 a 8 anni, potranno provare a rotazione tutte le discipline), fino all’avviamento specifico ad uno dei tanti sport proposti nel ricco paniere dell'offerta educativa (atletica, basket, volley, calcio, hockey, tennis, rugby, non mancheranno la ginnastica ritmica ed il karate) per gli allievi più grandi (8-10 anni) della primaria. È il progetto polidisciplinare del Cus Pisa, all'interno del Centro Orientamento e Avviamento, allo Sport che il Coni le ha affidato. Per la ginnastica ritmica l’attività specifica si può iniziare anche da 5 anni; per quanto riguarda la Scuola Tennis continua la convenzione con la ASD Just Play del Maestro Dini.

Le iscrizioni hanno preso il via mercoledì 7 settembre, i corsi sono in partenza dal 15 settembre.