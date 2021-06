Corso di formazione alla regata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La vela, come tutti gli sport, segue gradi di formazione per arrivare a partecipare alle regate che sono uno degli obiettivi della preparazione del velista. Per questo motivo l’Associazione Marine One mette a disposizione i suoi spazi per un Corso di iniziazione alla regata che si svolgerà nel mese di luglio, dal 6 al 16, sotto la guida dell’istruttore della Federazione Italiana Vela Francesco Graziani e sarà rivolto a ragazzi con età compresa tra 11 e 16 che abbiano già partecipato ad un corso di vela. Graziani, istruttore di II livello, ha al suo attivo una lunga carriera come timoniere nelle derive della classe Vaurien con importanti vittorie a livello nazionale e internazionale e metterà la sua esperienza a disposizione di giovani allievi che vorranno cominciare a entrare nel mondo delle regate. Il corso si terrà dalle 14,30 alle 18,30 con lezioni teoriche e uscite in mare sui Vaurien per applicare subito quanto appreso. Il Vaurien è una deriva con equipaggio formato da due persone molto valida per le scuole vela e che ha una classe molto attiva su tutto il territorio nazionale che organizza raduni di formazione e regate. Sede del corso la Darsena Marine One sul Viale G. D’Annunzio n. 240 a Marina di Pisa. Per info e prenotazioni 328 7186003 darsenamarineone@gmail.it