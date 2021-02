Cremonese - Pisa: le probabili formazioni | D'Angelo: "Soltanto quattro assenti. Marconi è a disposizione"

Giornata di vigilia, tensione e attesa per una partita che può allungare la striscia positiva dei nerazzurri e dare ancora più forza a nuove ambizioni di classifica. Sabato 6 febbraio il Pisa sfiderà la Cremonese allo Zini per la ventunesima giornata di Serie B (inizio ore 14): una gara che pone di fronte alla truppa di Luca D'Angelo (premiato dall'Associazione Cento per il traguardo delle 100 panchine nerazzurre) un avversario in salute e in ripresa dopo il pessimo girone d'andata chiuso in piena zona playout.

Gruppo quasi al completo

Per la trasferta in Lombardia mancheranno soltanto gli infortunati Masucci, Masetti, Sibilli e Belli. Rientra dalla squaflica Lisi e anche Marconi, uscito acciaccato nel finale della gara di martedì scorso con il Frosinone, si è allenato col gruppo e prenderà parte alla trasferta. "La squadra si è allenata bene, seppur con pochi giorni a disposizione per preparare la sfida di domani" sottolinea D'Angelo. "Abbiamo tante alternative e fortunatamente la condizione fisica degli elementi a disposizione è ottima - prosegue il tecnico - anche i nuovi acquisti sono tutti molto pronti. In particolare Marsura e Beghetto sono alla pari col resto del gruppo".

Sull'avversario il tecnico nerazzurro non ha dubbi: "La Cremonese si è rafforzata sul mercato e rispetto alla prima parte del campionato ha incrementato entusiasmo e qualità in tutte le zone del campo".

D'Angelo torna anche sul tema dell'assenza del pubblico: "Un deficit parecchio grande per noi. Il nostro pubblico è una forza riconosciuta anche dagli avversari. Faccio fatica a dire che ci siamo abituati a giocare lontano dalla nostra gente, ma purtroppo da tanti mesi l'attualità è questa. Certamente tutti noi sogniamo il momento del ritorno dei nostri supporters sugli spalti per spingerci".

Avversario in forma

La Cremonese sembra aver svoltato con decisione rispetto alla prima parte negativa della stagione. La prima vittoria centrata dai grigiorossi in campionato è arrivata soltanto a dicembre, e anche per questo motivo la dirigenza lombarda ha deciso di sollevare dall'incarico mister Bisoli: al suo posto è arrivato Fabio Pecchia. E ne ha beneficiato parecchio la squadra: manovra più brillante, maggiore personalità e più convinzione nei propri mezzi.

L'arbitro e le curiosità della partita

La sfida è stata affidata alla direzione di gara di Ivano Pezzuto di Lecce. Un arbitro con uno storico molto negativo con i nerazzurri: una sola vittoria nel lontano 2013, un pareggio nel 2017 e ben due sconfitte. La prima a febbraio 2020 in casa col Venezia, la seconda lo scorso 28 novembre sempre all'Arena con il Cittadella.

I nerazzurri nelle ultime 10 gare ha conquistato 4 vittorie e 5 pareggi, perdendo soltanto nella trasferta in casa della Virtus Entella. Un rendimento veramente buono, che pone il Pisa al quinto posto. Anche la Cremonese ha cambiato passo, con 12 punti: oltre la metà dei 20 complessivi conquistati da inizio stagione.

Nei 19 precedenti ufficiali disputati allo Zini, il Pisa ha centrato 6 vittorie: la Cremonese ha vinto in 9 occasioni, mentre per 4 volte è uscito il segno 'X'.

Le probabili formazioni

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Baez, Gaetano, Valzania; Ciofani. All. Pecchia

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Gucher, Marin, Mazzitelli; Mastinu; Vido, Palombi. All. D'Angelo