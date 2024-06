Sport, gioco e danza in piazza nel villaggio dello sport Csi

Una giornata di sport, attività ludico motorie e di danza: oltre 500 persone sabato primo giugno hanno partecipato alla tappa pisana del 'Csi in Tour - A ciascuno il suo sport', che ha animato Piazza Vittorio Emanuele II nel centro di Pisa. Un momento di condivisione, patrocinato dal Comune, per celebrare l'importanza dell'attività sportiva di base che, grazie alle iniziative dell'associazione, alle società affiliate ed agli oratori, coinvolge in Toscana migliaia di partecipanti.

Il villaggio itinerante ha permesso di provare diverse discipline con dimostrazioni pratiche, esibizioni e giochi, inoltre nell'occasione si è svolta la Run4unity, manifestazione dei ragazzi per l'unità del Movimento dei Focolari e Sportmeet per promuovere i valori della pace e dello sport come veicolo di speranza per un futuro migliore: 'Embracy Umanity, Spark Change', 'la Pace dipende anche da me'.

Dopo Pisa, il tour continuerà a girare la Toscana, 40 tappe che attraversano la Regione, un’occasione per tutti di mettersi in gioco, creare fiducia, imparare uno stile di vita sano. L’itinerante villaggio dello sport è un luogo di incontro e di socializzazione nelle piazze, nei borghi, nelle scuole nei centri sportivi, culturali e negli oratori. E’ un modo per avvicinare tante persone allo sport e ad uno stile di vita più attivo e salutare, valorizzando il territorio e tutti coloro che operano nell’ambito dello sport. L'iniziativa ha il patrocinio di Regione Toscana, Anci, Coni, Sport e Salute, ANSMes, ed è resa possibile dal sostegno di Regione Toscana, del main sponsor Esselunga, di MenariniGroup, di Banco BPM e di Estra.