Csa Pisa: iscrizione corsi atletica leggera per bambini

Continua il percorso intrapreso dall’atletica pisana, con i corsi del CSI – Centro Sportivo Italiano- Comitato di Pisa rivolti ai bambini e alle bambine dai 5 agli 11 anni, tenuti da giovani istruttori laureati in scienze motorie e tecnici qualificati, che esercitano con professionalità e passione. L’atletica viene presentata attraverso giochi motori ed esercizi di base: il gioco è divertimento, questa è la definizione che si trova nel dizionario. Giocando il bambino fa qualcosa che lo diverte e allo stesso tempo impara a correre, a saltare e lanciare grazie all’insegnamento di movimenti semplici, istintivi e naturali. Si ricorda che è sempre possibile entrare a far parte della squadra atletica CSI Pisa e che verrà praticato uno sconto del 25% per fratelli che vogliono seguire i nostri corsi di atletica. Nell’iscrizione è compresa l’assicurazione e la maglietta della società per partecipare agli allenamenti. Le iscrizioni verranno fatte o prima di cominciare o alla fine dell’allenamento, direttamente sul campo atletico “Concetto Marchesi”, in via Enrico Betti Pisa, nei giorni lunedì – mercoledì - venerdì con fascia oraria 15.30-16.30 e 16.15-17.15. In questo momento emergenziale, le attività si svolgeranno in ampi spazi, sempre in sicurezza nel rispetto dei protocolli anti Covid 19 emanati e nel rispetto della norma di distanziamento personale e senza alcun assembramento. Un custode si occuperà di igienizzare l’area utilizzata, gli attrezzi ed i servizi igienici. In caso di pioggia l’attività verrà svolta sotto i loggiati adiacenti al campo. Prima di iscriversi è possibile effettuare fino a tre prove nell’arco di una settimana. Ogni piccolo atleta dovrà portare ad ogni allenamento il suo zainetto con mascherina, borraccia e il cambio per vestiti e scarpe. Per iniziare basta il certificato medico non agonistico. Per informazioni più dettagliate rivolgersi agli istruttori: Lorenzo 3489886047 e Marcello 3802189993.