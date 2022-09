Il Cus Junior è alla ricerca di nuovi istruttori da inserire in organico

Il Cus Junior, il settore polidisciplinare del Cus Pisa dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni, è alla ricerca di nuovi istruttori per la corrente stagione 2022-23, da inserire nella propria equipe di educatori. Si cerca in particolare personale da impiegarsi per l’avviamento dei giovanissimi allievi alle attività specifiche di: atletica, basket, calcio, hockey, rugby, pallavolo, con riguardo anche all’inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità.

La selezione è rivolta principalmente a studenti dei corsi di laurea in Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione e Psicologia, nonché a tutti coloro che hanno esperienza nel settore dell’educazione sportiva o del sostegno per minori con disabilità.

Per accedere alla selezione non è indispensabile essere provvisti di brevetto di allenatore rilasciato da una Federazione Sportiva, che potrà essere conseguito nel corso della stagione sportiva, durante la quale è comunque previsto un percorso di formazione specifico Cus. Per maggiori info o per inviare la propria candidatura e curriculum scrivere a: istruttori@cuspisa.it.