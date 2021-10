Cus Pisa Basket e CosmoCare presentano la nuova partnership

Inizia con una vittoria la partnership fra la CosmoCare ed il Cus Pisa Basket nella stagione sportiva appena avviata: la CosmoCare Pisa ha infatti battuto il Sibe Prato nella prima partita di campionato della serie C Gold 2021/2022 che si è giocata domenica scorsa. La presentazione della nuova partnership fra la squadra di pallacanestro e la CosmoCare è avvenuta venerdì 8 ottobre nella sede di via Gioberti dove l’azienda operante nel sanitario e socio assistenziale, già conosciuta e radicata nel tessuto cittadino con una rete di centri in diverse province della Toscana, ha avviato da circa un anno il nuovo ufficio pisano. Presenti, insieme ai vertici della CosmoCare Martina Martellucci e Massimo Morganti (rispettivamente presidente e vicepresidente), Enrico Russo, dirigente responsabile della sezione Basket del Cus Pisa e il vicepresidente del Centro Universitario Sportivo Giuliano Pizzanelli. Ad onorare l’evento la presenza del sindaco Michele Conti che esprimendo la sua soddisfazione per la partnership ha dichiarato: "La città conferma la sua attrattiva ed il buon lavoro svolto dalla nostra amministrazione sugli impianti sportivi; continueremo su questo percorso per valorizzare al massimo la nostra città".

"Siamo orgogliosi di poter supportare il Cus Pisa Basket - ha dichiarato la presidente Martellucci - che oggi, con la sua prima squadra in serie C Gold, rappresenta un fiore all’occhiello per la città. Questo risultato riporta Pisa al livello più alto toccato in questo sport circa trenta anni fa allineandola alle altre città toscane che già da tempo giocano campionati importanti. Un grande ringraziamento per l’impegno profuso va dunque al presidente e al Consiglio del Cus Pisa, ovviamente alla sua squadra di basket e al precedente main sponsor Gas and Heat che ci ha passato il testimone restando comunque nel team per gli under 20".

Da parte di Francesco Fiorindi, uno dei giocatori più 'anziani' della squadra Cus Pisa Basket, presente al completo alla serata: "E’ un onore essere qui e avviare questo percorso in continuità. Abbiamo scommesso su noi stessi, un gruppo di amici che vogliono giocare per la propria maglia e per la propria città. Passione e professionalità ci hanno distinto in questi anni e speriamo di poter continuare in questo cammino. Per noi, l’anno che è appena iniziato ha un sapore particolare".

Il Cus Pisa Basket, partendo dalla promozione, negli ultimi quattro anni è infatti riuscito a raggiungere il notevole risultato della serie C Gold, ma non solo: nell’estate appena trascorsa ha siglato uno storico accordo con le società giovanili IES, Dream, GMV; un accordo che ha permesso di trasformare il rapporto di competizione in una collaborazione che mira a raggiungere i migliori risultati nel corso dei campionati di appartenenza e consente inoltre di attingere ai migliori talenti del vivaio evitandone la dispersione.

"L’intenso lavoro che abbiamo svolto in campo socio sanitario a Pisa e nel territorio ha riguardato non solo l’effettuazione dei tamponi e le convenzioni con aziende e società sportive - ha continuato la presidente Martellucci - una grande parte del nostro lavoro è stato svolto in prima linea con il servizio domiciliare e residenziale, che abbiamo portato alle persone anche mentre era in atto il lockdown, mediante servizi in ambito privato ma anche tramite appalti pubblici. Il nostro obiettivo è valorizzare sempre di più questa città e tutto il suo territorio sia con l’apporto della nostra opera sanitaria e socio assistenziale sia con l’impegno a sostenere lo sport e tutti i ragazzi che lo praticano, e, fra questi, anche quelli che diventeranno eccellenze di questa disciplina sportiva. Eccellenze che restando nella loro città potranno contribuire a caratterizzare Pisa dal lato sportivo nella pallacanestro grazie all’apporto e ai risultati, che auspichiamo radiosi, del Cus Pisa Basket".

Nelle foto: Martina Martellucci con il sindaco Michele Conti e Giuliano Pizzanelli; la squadra; Andrea Giuntoli, Martina Martellucci, Enrico Russo.