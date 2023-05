Il Cus Pisa si qualifica per il quarto anno consecutivo alle fasi finali dei CNU

Per il quarto anno consecutivo la selezione di basket del Cus Pisa si qualifica per alle fasi nazionali dei Campionati Nazionali Universitari che si svolgeranno nell’ultima settimana di giugno e si disputeranno a Camerino. Dopo il largo successo della gara di andata disputata al PalaCus, Camerino esce a testa alta ma non evita la sconfitta in casa propria. A chiudere in doppia cifra per i ragazzi di coach Leoncini Quarta e Paoli M.

CUS CAMERINO - CUS PISA BASKET 75-80

PARZIALI: (18-13; 21-26: 14-13; 22-28)

CUS PISA: Viviani 4, Guerrieri 9, Quarta 22, Toni J. 9, Benfratello 2, Ferretti 3, Paoli M. 21, Piccoli 5, Berti 4. Coach Pietro Leoncini