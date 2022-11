Cus Pisa Basket: secondo successo consecutivo per l'under 20, in testa alla classifica

Secondo successo consecutivo del Cus Pisa Basket Gas and Heat Spa di Coach Andrea Giuntoli nel campionato Under20 di basket sul parquet di Capannori Basket. I giovani gialloblú dopo il roboante successo nella gara di esordio con il Prato hanno espugnato il parquet di Capannori al termine di una gara condotta sempre in vantaggio.

Belmin Corbic autore di 26 punti è stato decisivo. Prestazione maiuscola per i locali da parte del numero 3 Antonio Giulio classe 2003, autore di ben 23 dei 37 punti dei biancorossi. Primo quarto a favore del Cus Pisa che si chiude sul 13-6. Secondo quarto in equilibrio con la squadra di Coach Giuntoli un po' in affanno che chiude a fatica in vantaggio di 24-22. Nel terzo quarto molti errori da una parte e dall'altra con il Cus Pisa che prende il largo nella parte finale con due bombe da tre punti (le uniche del match di Gallucci e Orsini). Ultimo quarto a favore del Cus con Corbic che sotto canestro è decisivo per l'allungo finale così come Franceschi decisivo nei rimbalzi difensivi per i suoi. Prossimo appuntamento con la terza giornata lunedì 7 novembre ore 19 alla Palestra Geodetica di Via Chiarugi contro Lella Basket Pistoia.

CAPANNORI BASKET - CUS PISA GAS AND HEAT 37 - 49 (6-13; 22-24; 33-37)

Capannori: Selvino, Giulio 23, Colombi, Asti 2 Frediani, Caredio 2, Di Martella-Orsi 8; Bernardoni, Quartaroli Puccinelli, Catasta, Mancuso 2.

Cus Pisa Gas and Heat: Fusco 6, Morlè, Gallucci 5, Viviani 5, Rossi, Rosellini, Stefani 2, Corbic 26; Gualtierotti, Franceschi 2, Orsini 3 Lauricella. Allenatore Andrea Giuntoli

Arbitro: Martini di Lucca