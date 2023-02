Il Cus Pisa C5 espugna Viareggio e conquista il secondo posto in solitario a tre punti dalla vetta

Il Cus Pisa calcio a 5 espugna il non facile campo del Futsal Viareggio (6-3) e conquista in solitario il secondo posto nel campionato di serie C2 di calcio a cinque a soli tre punti dalla capolista Futsal Massa che ricordiamo ha una gara in più e dovrà effettuare il turno di riposo come da calendario. Tre punti importanti per i gialloblù che si impongono in trasferta, in una partita che li ha sempre visti padroni del gioco e in cui sono riusciti a non farsi mai impensierire dagli avversari. Apre le marcature Barbieri con la personale doppietta, seguito dopo poco da Costanzo. Il primo tempo si chiude quindi sul 3-0 per il Cus. Gialloblù che ripartono subito forte, con il gol del solito Umalini. Gli avversari accorciano, ma arriva subito la reazione dei ragazzi del Cus, due gol di Umalini, che con la personale tripletta porta il risultato sul 6-1. A niente servono i due gol sul finale degli avversari, che provano inutilmente a riaprire il match che si chiude sul 6-3 finale.

Futsal Viareggio - Cus Pisa C5 3-6

CUS PISA C5: Salvetti, Barbieri, Carmignani, Casarosa, Cioffi, Costanzo, Crispo, Fusari, La Rocca, Nannicini, Umalini D., Vicari. Allenatore Dario Umalini

RETI: Barbieri 2, Costanzo, Umalini 3

La classifica serie C2: Futsal Massa punti 53, Cus Pisa 50, San Macario Oltreserchio 47, Sporting Tau Futsal 45, Securjob 33, Massa Calcio A 5 32, Quattro Strade 31, Futsal Viareggio 30, Montalbano Cecina, Atlante Viareggio 24, Massarosa 23, Scintilla 21, Margine Coperta 17, Toringhese 6, Giovani Granata Monsummano 4.