Il Cus Pisa a Rimini per il progetto Sponc: "Momento importante per l'inclusione"

Grande successo per l'evento finale del Progetto SPONC - Sport non convenzionale per tutti, svoltosi in una tre giorni ricca di eventi a Rimini. Presenti venticinque Cus da tutta Italia, venti relatori con una decina di ore di dibattiti e cinque tornei di sport non convenzionali, due simposi. La tre giorni ha fatto registrare oltre 200 presenze tra studenti atleti, docenti universitari amministratori locali e dirigenti sportivi.

Il macro progetto finanziato dal Dipartimento dello Sport è organizzato dal CUSI ha visto la presenza anche del Cus Pisa. A Rimini era presente il presidente cussino Stefano Pagliara e la referente al progetto Mariangela Paldino oltre al prorettore Marco Gesi.

"E' stato un bellissimo evento di programmazione dello sport - ha detto il prof. Stefano Pagliara - come al solito il Cus Pisa è in prima linea quando si parla di inclusione. SPONC! in dodici mesi ha dato la possibilità a Pisa di aprirci al territorio e organizzare già un paio di eventi condivisi con l'amministrazione comunale di grande successo come quello svolto al Parco delle Concette il mese scorso. A Rimini inoltre era presente la nostra Università. Sono stati tre giorni molto intensi e prolifici per chiudere alla grande la prima parte di questo progetto che credo sarà ancora ampliato".