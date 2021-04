Serie B, ufficializzate le date di playoff e playout

Il Primo turno preliminare si giocherà il 10 maggio, la finale di ritorno per la Serie A fissata al 27 maggio

Francesco Lisi in azione - RFotogiornalismo

E' stata definita anche l'appendice finale della stagione. La Lega B infatti ha comunicate le date ufficiali degli spareggi promozione e retrocessione. I giochi si apriranno lunedì 10 maggio con il Primo turno preliminare dei playoff, e si chiuderanno giovedì 27 maggio. Nel messo anche il doppio confronto dei playout. Il calendario, rispetto alle ultime edizioni, risulta leggermente più compresso a causa dei molti impegni già fissati nel mese di giugno, quando si disputeranno le fasi finali dell'Europeo Under 21 e la competizione continentale per le Nazionali maggiori.

Ecco nel dettaglio il calendario degli spareggi:

Playout

- Andata. Sabato 15 maggio 2021

- Ritorno. Venerdi 21 maggio 2021

Primo turno preliminare playoff

- Gara unica. Lunedi 10 maggio 2021 (5° classifica contro 8° e 6° contro 7°)

Semifinale playoff

- Andata. Venerdi 14 maggio 2021 (3° classificata contro la vincente 6° vs 7° e 4° classifica contro la vincente di 5° contro 8°)

- Ritorno. Martedi 18 maggio 2021

FINALE PLAYOFF

- Andata. Sabato 22 maggio 2021

- Ritorno. Giovedi 27 maggio 2021

Il Pisa, dopo la sconfitta in casa del Chievo, tornerà in campo sabato 17 aprile per ospitando all'Arena Garibaldi il Cosenza (ore 14). Poi i nerazzurri dovranno affrontare il turno infrasettimanale: appuntamento a Frosinone martedì 20 aprile alle ore 17.