Debutto amaro per il Lenergy Pisa Beach Soccer

Nella prima giornata del Campionato di Serie A “Puntocuore” 2024 di beach soccer, esce sconfitto 5-6 il Lenergy Pisa contro il FVG BS al termine di una partita bella e combattuta. Privo dello squalificato Simone Marinai, nel primo tempo il Lenergy Pisa trova il vantaggio per ben due volte con Noel Ott, prima di venire raggiunto in entrambe le occasioni dal connazionale svizzero Hodel. Nel secondo tempo la rete di Hulk risponde a quella di Tchatat, mentre altri due centri di Hodel regalano il vantaggio parziale al FVG. Il Lenergy Pisa non demorde e nell’ultima frazione di gioco trova il pareggio grazie alle reti di Hulk e Paulinho, cui però fa immediatamente seguito la quinta marcatura di un Hodel in stato di grazia, che regala il primo successo al FVG. Il prossimo appuntamento del Lenergy Pisa BS rimane a Viareggio, sede della prima tappa, per sabato 1 giugno 2024 con la sfida contro il Catania FC. La gara sarà trasmessa in diretta YouTube sul canale della Lega Nazionale Dilettanti alle ore 17:15.