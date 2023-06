Del Carlo dell'Asd Pisa Bocce è il campione regionale di Petanque

Antonio Del Carlo, giocatore versiliese in forza da anni all'Asd Pisa Bocce, è il campione regionale di bocce, specialità Petanque. Domenica scorsa ha fatto sua la gara più importante della stagione, battendo in finale il pisano Carlo Lazzeroni, dopo aver vinto la poule del mattino e superato nei quarti di finale Paolo Duè e in semifinale il fiorentino Stefano Bartoloni, che ha chiuso al terzo posto finale insieme alla pisana Manuela Gambogi, sconfitta nell'altra semifinale da Lazzeroni al termine di una partita combattuta e risultando così prima nella classifica femminile di giornata.

Antonio Del Carlo con la vittoria di domenica bissa il successo ottenuto nel 2021, riportando il titolo regionale nella bacheca della società pisana. Alle premiazioni ha partecipato anche la neoassessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa. Ora l'appuntamento con i campionati regionali prosegue domenica 18 giugno, a partire dalle ore 9, sempre sui campi del Viale delle Piagge, con la gara a coppie e con la gara dei giovanissimi Under 18.