Diamo un Calcio al Covid! Dalla collaborazione tra AICS di Pisa e Lucca il Campionato di Calcio 21/22 per le squadre dell’area pisana Riparte il Campionato di Calcio a 11 per le squadre dell’AICS di Pisa, Amatori Madonna Dell’Acqua, ARCI Garzella Elettroinstallazioni, Cristiano Nel Cuore, Circolo La Scepre, al motto di “Diamo un Calcio al Covid!”. Grazie all’ormai annuale collaborazione tra i Comitati Provinciali AICS di Pisa e Lucca, dal 16/17/18 Ottobre le squadre dell’area pisana saranno impegnate nel Girone C di una vastissima IV Serie che comprende 35 squadre divise territorialmente in 3 gironi, per un movimento calcistico che vede coinvolte globalmente oltre 70 squadre. Tra le sfidanti delle pisane figurano avversarie della provincia di Lucca che giocano su campi della nostra provincia (Orentano) ed al confine (Nozzano, Cerasomma, Oltreserchio). Qui sotto l’elenco completo delle squadre della IV SERIE Girone C con campi e giorni di gioco, di seguito la 1° e 2° Giornata di Campionato.