Serie B, rinnovate ufficialmente alcune cariche nell'Era Volleyball Project

L'Era Volleyball Project non ha intenzione in futuro di recitare un ruolo di secondo piano e prosegue nella sua riorganizzazione societaria.

E' stato dunque stabilito il rinnovo di alcune cariche societarie, prima tra tutti quella di presidente, che sarà occupata da Giorgio Nazzi. Tra i consiglieri ci sarà Simone Buti, ex giocatore che nella sua carriera ha conseguito traguardi importanti tra cui l'argento alle olimpiadi di Rio 2016.

Gli altri dettagli, illustrati sul profilo Facebook della società sono stati affrontati nell'assemblea dei soci svoltasi nella serata di ieri con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio sociale al 31.12.2021

- Rinnovo delle cariche per il prossimo triennio

In soli tre anni dalla nascita la società pontederese ha dovuto combattere gli innumerevoli disagi legati alla pandemia da Covid-19 che ne hanno ostacolato la crescita, soprattutto a livello di settore giovanile.

Malgrado le difficoltà i risultati incoraggianti non sono mancati sia con la prima squadra (accesso ai playoff e la sfiorata promozione in A3) e un buon numero di giovani atleti che hanno iniziato a vestire le maglie biancoazzurre durante questo anno.

Nell’assemblea sono stati presentati e dibattuti molti progetti da sviluppare nella prossima stagione e la volontà di riportare la pallavolo maschile pontederese ai fasti della mitica Zoli ricalcandone le trionfali orme.

Dalla volontà di raggiungere questi ambiziosi traguardi, si è reso necessario integrare l’attuale Consiglio di Amministrazione con nuove figure che permetteranno alla società di poter guardare al futuro con rinnovate energie ed indubbie capacità.

Nuovo Presidente della Società è l’Avvocato Giorgio Nazzi, professionista stimato in città nonché ex atleta.

La carica di Vice-Presidente sarà ricoperta da Giampiero de Luca, ex Presidente biancoazzurro.

Alla carica di Consigliere, oltre ai confermati Giuseppe Desiderato e Andrea Pallesi , sono stati nominati: Edoardo Giannattasio , promotore finanziario ed ex pallavolista, Giacomo Gronchi, socio e amministratore della Gruppo Lupi srl, da sempre main sponsor di Evp, Luca Bassi agente immobiliare pontederese ed ex

atleta della Zoli Pontedera, Agostino Pantani, Ingenia Agostino professionista ed ex consigliere federale Fipav ed oggi supervisor CEV, Simone Buti fucecchiese ed ex capitano della Nazionale Maschile di Pallavolo medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

Un Consiglio di Amministrazione di grande qualità ed esperienza che saprà affrontare tutti i temi che si presenteranno nella stagione e a cui si è deciso di aggiunge un’ulteriore figura, vero anello di congiunzione tra gli atleti ed i dirigenti: il ruolo di Team Manager sarà ricoperto da Paolo Baldaccini, ex atleta con numerosi anni di militanza in Serie A che insieme a Buti rappresenteranno il valore aggiunto in termini sportivi e di esperienza per tutta la Società.

Al servizio del sodalizio anche un nuovo reparto marketing che darà voce alle tante iniziative che la Società è decisa a mettere in campo.

Faranno parte della “squadra” Simone Buti (Brand Ambassador), Carlo Nacci (Responsabile della Comunicazione), De Luca Giampiero e Pallesi Andrea (Responsabili dei rapporti con Istituzioni/Fondazioni/Terzo Settore).

Primi appuntamenti gli OPEN DAY del 8/6/2022 e del 18/6/2022, presso la palestra Matteoli del centro sportivo Bellaria, per far assaporare a ragazzi e ragazze la magia della pallavolo!

Il Consiglio di Amministrazione, il Team Manager, assieme al Direttore sportivo Federico Benvenuti hanno già iniziato a programmare la stagione ed a breve sarà comunicato il nuovo Allenatore che guiderà la squadra nel campionato di Serie B maschile 2022/2023.