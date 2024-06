Domenica 30 giugno torna 'Tutti a vela', la veleggiata dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dal 1989 è l’appuntamento che apre la stagione estiva e quest’anno è anche l’occasione per festeggiare i 35 anni del Club pisano. Come sempre ci saranno le belle magliette per i regatanti e la festa con buffet durante la premiazione negli spazi del Club sul Viale d’Annunzio in Cala d’Arno. La partenza è prevista intorno alle 11 dopo che durante il briefing tecnico (ore 9,00) verranno fornite le indicazioni principali della veleggiata. Il percorso, legato alle condizioni del vento, sarà un grande triangolo con partenza davanti a Marina di Pisa, una boa di disimpegno, una boa in prossimità del faro nord delle secche della Meloria (Shiplight) e poi la flotta si dirigerà verso la Luminella di Calambrone e farà ritorno nella zona della partenza per l’arrivo. Come tutti gli anni ci sarà un servizio fotografico e una giuria qualificata per le procedure di partenza.16 miglia caratterizzate dalla voglia di mare e di vela con quel pizzico di competizione che è il sale di tutte le manifestazioni sportive e premi per I migliori che verranno premiati la sera di domenica, alle 19 nella sede dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa: saranno premiati il primo overall e i primi tre di ogni raggruppamento. Le iscrizioni a Tutti a Vela 2024 potranno essere effettuate nella sede del Club pisano entro le ore 13 di sabato 29 giugno o contattando la segreteria al 388 7348108 – info@ycrmp.com – ycrmp.com.