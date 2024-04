Dream Volley Green Cup 2024: successo annunciato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Calato il sipario sulla manifestazione, passate le feste di Pasqua, è tempo di fare il bilancio sportivo della manifestazione, partendo dall’aspetto sicuramente più importante: è stata una occasione per scambi sportivi ed incontri tra giovani, una bella esperienza per i quasi 300 ragazzi e ragazze scesi in campo. Le divise societarie hanno colorato le palestre del Centro Dream e i suoi spazi esterni, con una vivacità e una gioiosità che da sole ricompensano il comitato organizzatore. Passando all’aspetto prettamente sportivo: le 23 squadre hanno giocato su 6 campi da gioco, per un totale di 85 partite e una quarantina di persone dello staff gialloblù coinvolte. Nell’ambito maschile la prima cosa che ci sentiamo di osservare e che tutti hanno notato è l’ottimo livello della squadra polacca, superiore a tutte le altre squadre che hanno partecipato al torneo. In ogni caso buona la prestazione delle due squadre Dream Migliarino Blu e Rossa, arrivate in semifinale. La squadra Blu è arrivata a disputare la finale senza perdere un solo set: data l’indisponibilità di tre giocatori il coach Lazzeroni ha schierato gran parte dei ragazzi under 15, impegnati nella fase regionale di categoria, che hanno comunque tenuto bene il campo, cedendo solo nella finale contro i polacchi, sicuramente molto superiori. Anche la squadra Rossa ha conquistato la semifinale con sole due sconfitte e ha ben figurato in semifinale, combattendo e perdendo 1-2 contro Calci. Classifica finale: AZS Częstochowa Dream Migliarino Blu V.B.C. Calci Dream Migliarino Rossa Volley Cecina Sant’Antonio Genova U.P.C. Camaiore Project Libertas Ponte a Moriano U.P.C. Camaiore M.V.P. Wojciech Olejniczak (AZS Częstochowa) Il torneo a 8 squadre della categoria under 14 femminile, organizzato in gironi all’italiana da 4 squadre, ha visto la squadra del Monsummano prevalere in ogni partita senza perdere un set, fino alla finale con Sales Volley, vinta anche questa per 2 a zero. Complimenti, comunque, alla squadra fiorentina di Sales Volley, in finale e un sentito grazie a tutte le società partecipanti e alle loro giovani atlete. Classifica finale: CTT Monsummano Terme Sales Volley Firenze Migliarino Volley Polisportiva Casarosa Volley Cecina Dream Volley Pisa GS VVF Tomei Livorno Pallavolo Nottolini MV.P. Giulia Pasanisi Le 6 squadre under 18 femminile hanno disputato un girone all’italiana con gare di sola andata. La squadra Dream Migliarino è arrivata alla fine di questa prima fase come prima classificata, con neanche un set perso, anche se diverse partite sono state piuttosto combattute. In semifinale si sono affrontate Dream Migliarino e Sant’Antonio Genova (2-0), e UP Valdinievole e CTT Monsummano (2-0). Le ragazze giallo blu hanno poi ceduto in finale all’ UP Valdinievole che si è aggiudicata meritatamente l’incontro. Classifica finale: UP Valdinievole Dream Migliarino CTT Monsummano Pol.S.Antonio Genova Invicta Grosseto Polisportiva Vicarello M.V.P. Giorgia Traversi (CTT Monsummano) Un sentito ringraziamento a tutti gli atleti, allenatori e dirigenti che hanno permesso la manifestazione e ai genitori che hanno riempito gli spalti con il loro tifo. Appuntamento alla prossima manifestazione prevista per settembre 2024.