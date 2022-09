Dream Volley Pisa: open day 3 settembre con Simone Buti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dream Volley Pisa ha aperto ufficialmente aperte le iscrizioni ai corsi di pallavolo per la nuova stagione sportiva. Tutte le attività si svolgeranno presso il Centro Sportivo Dream, situato a Porta a Lucca, loc. I Passi. Sabato 3 settembre dalle ore 17 alle ore 19 allenatori, dirigenti e atleti saranno a disposizione di chi vorrà chiedere informazioni per nuove iscrizioni. Con l’occasione sarà consegnato un piccolo gadget del main sponsor Pediatrica. Alle ore 18 sarà presente Simone Buti, ex capitano della Nazionale Italiana di pallavolo e alcuni giocatori della B maschile. Nel frattempo, dopo una breve pausa estiva, sono ufficialmente ricominciati gli allenamenti per la stagione 22-23. Il Centro, con i suoi 3.500 metri quadri di strutture sportive coperte, offre la possibilità di svolgere diversi tipi di sport. Per la pallavolo e il sitting volley, attività direttamente gestite da Dream Volley Pisa, sono a disposizione 3 campi da allenamento e 3 campi per le partite. Le attività di tutti i gruppi sono quindi svolte presso il Dream, raggruppando quindi fisicamente tutte le attività e dando la possibilità di fermarsi per pre e post allenamento/partita. Infatti, a differenza di altre realtà del territorio, il Dream, che raccoglie atleti da tutta la provincia (Pisa, San Giuliano, Vecchiano, Cascina, Calci) e non solo, offre ai suoi tesserati e alle loro famiglie un luogo accogliente e sicuro dove fare non solo sport, ma anche ritrovarsi prima e dopo gli allenamenti per fare gruppo. Il Bar/ristoro presente nel centro sportivo (che noi chiamiamo RistoBar Dream), gestito in maniera “casalinga”, offre particolari convenzioni per il pranzo atleta che si reca all’allenamento direttamente da scuola, o per la cena dopo gli allenamenti, con giri pizza o cena alla carta. Completano il tutto un angolo lettura e giochi da tavolo, oltre a giochi nel parco verde esterno. Molti dei nostri atleti e delle loro famiglie scelgono il Dream per festeggiare il compleanno o altri eventi o anche solo per stare in compagnia. Il Dream non è quindi solo un posto dove accompagnare i propri figli a fare sport e riprenderli; si differenzia dalle altre realtà sportive della zona essendo un insieme di servizi costruiti intorno all’aspetto centrale dello sport stesso, per accogliere tutta la famiglia. Iscriversi al Dream (pallavolo, basket o sitting volley) vuol dire proprio iscrivere tutta la famiglia. Molti sono gli eventi che verranno organizzati al Centro Dream (tornei, apericena musicali, tornei di carte, serate culinarie a tema). A livello sportivo, la direzione tecnica è sempre affidata ad Alessandro Lazzeroni, che segue direttamente come allenatore i gruppi giovanili maschili under 15 e under 17. Quest’anno Lazzeroni sarà anche il coach della squadra di B maschile Era Volley di Pontedera (società e progetto portati avanti dal Dream e dal Volley Fucecchio). Nel suo organico la B ha i gialloblu Tommaso Lazzeroni, Emanuele Lusori e David Rossi, con l’obiettivo nel breve futuro di rimpinguare la squadra con giovani del vivaio Dream. Quest’anno a grande sorpresa è andato a rinforzare il gruppo il nostro allenatore/atleta Matteo Sabatini, con il ruolo di opposto. Dal lato femminile la prima squadra di serie C, che ha mancato di un soffio la promozione nella scorsa stagione sportiva sarà sempre guidata da Riccardo Grassini La squadra è composta in gran parte da atlete provenienti dal vivaio Dream (Greta Cresci, Elena Forte, Chiara Campani, Giulia Bonciani, Linda Pettenon, Yudi Ciampalini e new entry Francesca di Coscio). Ci saranno poi innesti direttamente dal settore giovanile: Caterina Ghelardi, Alice Marsi, Anna Volpi e Virginia Fantini che già nello scorso anno hanno esordito e giocato con la prima squadra, anche durante i play off di promozione. A supportare le giovani gialloblu ci saranno giocatrici più esperte confermate dalla scorsa stagione: Sara Crecchi all’attacco, Sofia Migliorini, Veronica Testi e Martina Campigli al palleggio, Erica Ricoveri e Federica Milicia in seconda linea, Ilaria Perrottelli al centro e infine al centro Eleonora Melosi, già capitano del Volley Livorno, che farà fare alla squadra un ulteriore salto di qualità. L’obiettivo della stagione è sicuramente ambizioso. Sempre nel femminile sarà disputato un campionato di Under 18/prima divisione, con una squadra di giovani allenata da Andrea de Marinis. Da un punto di vista giovanile, le squadre maschili si completano con la under 12/13, che farà campionati sia 3*3 sia 6*6, allenatore Francesco Bellandi. Francesco quest’anno, in virtù di una collaborazione con il Migliarino volley, andrà a rinforzare al rosa della C maschile biancorossa insieme a Elia Melani e Lorenzo Marranini. Il nostro Sean Boscaino giocherà invece in under 19 con probabili innesti nelle serie superiori. In bocca al lupo ai nostri giovani atleti, che comunque rivedremo presto sui campi del Dream. Il settore femminile giovanile sarà seguito da Matteo Sabatini, Francesco Bellandi e Federica Manca, con numerosi gruppi under 12 (due squadre), under 13 (una o due squadre), un gruppo under 15/17, due squadre under 16). Il coordinamento dei più piccoli minivolley e S3, è stato affidato a Marco Croatti per i piccolissimi e Matteo Sabatini per il gruppo più grande. Marco e Matteo saranno affiancati da Ilaria Morelli e Greta Cresci, confermate dallo scorso anno. I giovani atleti e le giovani atlete verranno suddivisi in due fasce di età, con due allenamenti la settimana. Per ultimo, il fiore all’occhiello del Dream, il settore del sitting volley, al quinto anno consecutivo di scudetto femminile vinto dal Dream, circostanza che unita alle due coppe Italia e alla Champions europea vinte, fa del Dream la migliore realtà italiana a livello femminile e una delle migliori in Europa. Confermatissima Eva Ceccatelli alla guida della squadra come coach e come capitano e che seguirà anche la squadra maschile al suo terzo anno di attività, con due partecipazioni ai campionati in attivo. E’ possibile già da ora contattare le responsabili organizzative (Armanda Boccardo Cel. 3292204424 e Nicoletta Valleggi Cel. 3384234373) per concordare allenamenti gratuiti di prova per i nuovi iscritti nel mese di settembre.