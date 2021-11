Due giornate di regate a Marina di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ultime due giornate decisive per l'assegnazione del titolo di campione d'inverno 2021. Con le imbarcazioni della classe Minialtura che hanno monopolizzato questo Campionato. Questa classe, che sta avendo un crescente successo a livello nazionale e non solo, raggruppa monotipo con lunghezza compresa tra 6 e 10 metri che nelle ultime regate ha superato il numero delle barche più grandi con dieci iscritti nella classe e che piange la prematura scomparsa di chi l'ha fatta nascere e crescere a livello locale, l'ing. Stefano Bettarini (nella foto durante una premiazione), morto sabato 13 novembre. Fondatore e presidente dello Yacht Club Montecatini per molti anni ha collaborato col Ccvat proprio per la classe Minialtura ottenendo un grande successo di partecipazione. Nessuno lo dimenticherà. Il Campionato si concluderà nel prossimo fine settimana con due giornate di regate: sabato una costiera e domenica due prove sulle boe decisive per una classifica ancora tutta aperta che vede proprio i Minialtura a contendersi il titolo assoluto.