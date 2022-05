Cuoiopelli, confermato Marselli in panchina. La società presenterà la domanda per il ripescaggio in D

Cuoiopelli-Marselli: il binomio continua. Con una nota sui propri canali social, il tecnico spezzino ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con la società di Santa Croce sull'Arno anche per la prossima stagione. Per Davide Marselli si tratterà del terzo anno consecutivo sulla panchina dei biancorossi e, assieme a lui, è stato confermato l'intero staff, composto dal vice Roberto Falivena, dal preparatore atletico Maurizio Bachi e dal preparatore dei portieri Stefano Migliorini. Permangono dubbi sulla categoria in cui militerà la Cuoiopelli: la società ha infatti comunicato che presenterà domanda per il ripescaggio in Serie D, in virtù del secondo posto ottenuto negli spareggi regionali.