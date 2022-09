Eccellenza, il San Miniato Basso cade a sorpresa. Targetti: "Abbiamo commesso errori evitabili"

Esordio casalingo deludente per il San Miniato Basso, sconfitto 3-2 dal neopromosso Pontebuggianese. Nella prima giornata di campionato i giallorossi avevano pareggiato 1-1 sul campo dell'Armando Picchi, venendo beffati nel finale. Mister Claudio Targetti è intervenuto in zona mista al termine della sfida contro i pistoiesi, commentando la prestazione dei suoi:

"In questo momento abbiamo difficoltà a fare gol. Eravamo riusciti subito a rimediare al gol preso e poi ad andare in vantaggio, ma ci siamo un po' adagiati e questo non può succedere. Non possiamo concedere quello che abbiamo concesso noi agli avversari, sono errori di non cattiveria calcistica e cercherò di rimediare nelle prossime settimane. Capisco la voglia di vincere, ma dobbiamo essere più bravi a gestire le situazioni di vantaggio senza forzare la mano. In questo momento, a causa di infortuni e squalifiche, il reparto offensivo è quello più corto che abbiamo. Bisogna fare un po' di necessità virtù e quando si passa in vantaggio cercare di gestire meglio le situazioni. Bene che torneremo subito in campo mercoledì (gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia Eccellenza contro il Tuttocuoio, ndr), si darà spazio a forze fresche perchè si farà tre partite in una settimana e cercheremo di passare il turno".

fonte: pagina Facebook ASD San Miniato Basso Calcio