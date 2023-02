Eccellenza, pari senza gol nel derby di San Miniato

Vince la paura di perdere nel derby e scontro diretto in zona playout San Miniato Basso-Tuttocuoio, anticipo della ventiduesima giornata di Eccellenza girone A di scena al "Pagni". Davanti ad una bella cornice di pubblico le due squadre si fronteggiano in una partita molto equilibrata, caratterizzata da tanti duelli a centrocampo e poche emozioni. L'unico sussulto dei primi 45' arriva al 20', con Marabese che riceve sul lato sinistro dell'area di rigore e tenta un mancino la cui traiettoria ad incrociare, deviata da un difensore ospite, fa sfilare la palla di poco a lato. Il Tuttocuoio sembra ripartire meglio nella ripresa e subito Massaro si presenta in area ma Carli è sicuro in uscita. Sarà un fuoco di paglia, poiché il copione del match non cambia rispetto alla prima frazione. Nel finale il San Miniato Basso ha l'opportunità per fare bottino pieno: Chiaramonti approfitta di una leggerezza della retroguardia ponteaegolese e va al tiro a tu per tu con Lampignano (uno degli ex di turno), il quale salva con un grande intervento. Da segnalare un ottimo arbitraggio. Le due formazioni sanminiatesi interrompono le rispettive serie di tre sconfitte consecutive ma restano impantanate in una situazione di classifica tutt'altro che serena.

San Miniato Basso - Tuttocuoio 0-0, il tabellino della partita

SAN MINIATO BASSO: Carli, Romeo, Re (73' Scarselli), Nolé (85' Malanchi), Fanetti, Cela, Di Benedetto, Arapi (81' Franzoni), Falchini, Marabese, Ciravegna (63' Chiaramonti). A disp.: Venturini, Boghean, Tremolanti, Salliu, Durante. All.: Gabriele Lazzerini

TUTTOCUOIO: Lampignano, Severi, Casanova, Fino, Puleo, Pazzaglia, Chiti (70' Dascoli), Gargiulo (63' Sarti), Massaro, Ianas, Mancini (80' Turini). A disp.: Martini, Novi, Fiscella, Nigro, Zahouani, Ercoli. All.: Francesco Tavano

Arbitro: Sara Foresi di Livorno (Mirko Mangini di Livorno - Stefano Dore di Pisa)

Ammoniti: Nolé