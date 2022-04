Enne sport e Filippo Nannetti in evidenza al Rally Città di Foligno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Arrivano ancora conferme per Enne Sport, dagli sterrati del Rally Città di Foligno. La scuderia di Pontedera si è resa compartecipe del risultato conquistato da Filippo Nannetti, pilota salito sul secondo gradino del podio di classe Rally5 nell’ultimo appuntamento della serie Raceday, affrontato al volante della Renault Clio RS Line curata in campo gara dal team Kappaerre. Una performance, quella del driver di Chianni, condivisa con il padre Franco, chiamato a ricoprire il ruolo di copilota nel confronto promosso da Pirelli, articolato su due prove speciali ripetute per tre volte, fino al raggiungimento di quarantacinque chilometri cronometrati. Un risultato da accogliere con positività ma che avrebbe potuto assumere linee più marcate, quello conquistato dall’equipaggio di Enne Sport, al centro di una prestazione che ha confermato il trend espresso al volante della vettura nonostante due testacoda che hanno appesantito il riscontro totale di gara. Particolari che non hanno precluso il raggiungimento del terzo podio su quattro occasioni di utilizzo dell’esemplare Renault. Chilometri valsi come risposta al ritiro occorso sui fondi sterrati del precedente appuntamento, il Rally Terra Valle del Tevere, valsi a Filippo Nannetti la trentottesima posizione assoluta in condizioni impegnative, con le precipitazioni della notte precedente alla partenza che hanno reso scivoloso il fondo proposto dalla gara. “Dopo un primo giro di prove speciali improntato al riscaldamento, dove abbiamo trovato condizioni molto diverse rispetto a quelle riscontrate durante le ricognizioni, abbiamo provato ad aumentare il passo lottando a suon di decimi con i nostri avversari – il commento di Filippo Nannetti - nell’ultimo giro, alcuni errori ci hanno penalizzato precludendoci la testa della classifica ma la seconda posizione ritengo sia un risultato da archiviare guardando a tutto il positivo riscontrato in una gara che, comunque, non mi ha visto concreto come avrei voluto. Ringrazio gli sponsor che ci sostengono in questa programmazione, la Scuderia Kappaerre per avermi messo a disposizione un mezzo veramente al top, che sto apprezzando sempre di più, gara dopo gara e la Squadra Corse Città di Pisa, che sta condividendo con noi questo programma. Siamo comunque riusciti i fare chilometri in vista delle prossime gare, dove cercheremo il massimo risultato di categoria. Belle prove ed un’ottima organizzazione, torneremo sicuramente a disputare questa gara.” Enne Sport, sulle prove sterrate del Rally Città di Foligno, è stata rappresentata anche dalla copilota Alessia Tasi, impegnata sul sedile destro della Mitsubishi Lancer Evo VIII di Riccardo Baroncelli. A precludere la pedana di partenza all’equipaggio è stata un’uscita di strada – senza conseguenze – nel corso delle fasi di shakedown, chilometri che aveva confermato le buone sensazioni destate in occasione del Rally Terra Valle del Tevere. Il sodalizio di Pontedera, con la seconda piazza di classe che ha salutato la serie Raceday, è atteso ad una fase centrale di stagione improntata su più fronti, abbracciando varie espressioni di motorsport grazie all’impegno del giovane Tiziano Catarsi, esponente nei campionati nazionali di Minienduro e Minicross. In ambito rallistico, spetterà ancora a Filippo Nannetti esprimere le potenzialità della Renault Clio Rally5, a conferma di una comunione d’intenti nata all’insegna dell’affidabilità e condivisa con il team Kappaerre. Enne Sport ASD ringrazia i partner che hanno aderito alla programmazione: BM Meccanica di Bartoli Fabio, Utp progettazioni e costruzioni industriali, Fimir Srl, Intermecc Engineering srl, impresa edile Giacobbe Antonino srl, Antica pescheria Sassetti Casciana Terme, Madeit4a. Nelle foto (free copyright Photo Zini): Filippo Nannetti in gara a Foligno.