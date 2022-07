Enrico Donatelli in evidenza ai Campionati Europei Junior e Under 23

Nei giorni dal 23 al 26 giugno, si sono svolti nelle acque del bacino di Belgrado, in Serbia, i Campionati Europei ECA Junior e Under 23 di Canoa. L’Italia si presenta al cospetto di 32 nazioni con un folto gruppo formato da 40 azzurrini suddivisi tra le varie discipline e distanze. Tra questi si presenta per la prima volta anche il pisano Enrico Donatelli vincitore assoluto delle tre selezioni nazionali Junior sulla distanza dei 200m. Ai nastri di partenza delle varie batterie di questa distanza, ben 27 nazioni rappresentate dal proprio atleta di punta. In un continuo crescendo delle prestazioni, Enrico Donatelli, con il suo K1, riesce a conquistare la finale assoluta concludendola al quarto posto ad una manciata di centesimi dal podio. Un ottimo risultato che ha fatto tornare sotto i riflettori europei un atleta nato e cresciuto nella storica Società pisana della Canottieri Arno ASD. Complimenti a questo atleta, pisano doc, che ha portato in alto i colori della nazionale e della nostra città.

Dopo sole due settimane, dal 7 al 10 luglio, si sono svolte le gare della 41° International Race per Nazioni e Società nella splendida cornice del lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore nel cuore delle dolomiti. La Canottieri Arno si presenta con i suoi atleti di punta per cercare di portare a casa risultati prestigiosi di caratura internazionale, ed infatti le aspettative non vengono deluse. Le gare si svolgono su tutte le distanze della velocità e del fondo, ed in ognuna di queste vengono centrate tutte le finali. Per Giovanna Andreotti Faucon arriva il quinto posto assoluto nella distanza dei 1000m, dei 500m, dei 200, ed una splendida medaglia di bronzo nel K2 misto 200m conquistata insieme al compagno di squadra Matthew Maglia.

Non poteva mancare l’equipaggio plurititolato del K2 Junior formato da Enrico Donatelli e Matthew Maglia che riesce a conquistare il 6° posto nei 1000m, un ottimo bronzo nei 500m ed uno splendido argento nei 200m dietro al fortissimo equipaggio svizzero. Enrico Donatelli, nel K1, prova a confrontarsi con gli atleti della categoria più grande degli Under 23 nella distanza dei 200m e, dopo aver conquistato la finale, arriva 5° in un gruppo distribuito in una manciata di centesimi. Nella domenica pomeriggio, alla fine della sessione di tutte le gare di velocità, si è svolta la prova 'fuori stagione' del fondo sulla distanza dei 5000m, dove i nostri atleti ottengono rispettivamente il 4° il 10° ed il 14° posto per Giovanna Andreotti Faucon, Matthew Maglia ed Enrico Donatelli. La Società Canottieri Arno non può che essere pienamente soddisfatta dei risultati ottenuti dai propri atleti, sempre protagonisti in una performance internazionale che fa ben sperare per il futuro. Da sottolineare il grande lavoro fatto in questi anni dall’allenatore Giacomo Marazzato e da tutto lo staff tecnico della sezione Canoa della Società.