Enzo Meucci confermato presidente della Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana

Confermato ENZO MEUCCI alla guida della sezione di Pisa della Lega Navale Italiana ,la più antica associazione marinara della nostra provincia. Il riconfermato Presidente ha, per la prima volta , ricoperto l’incarico di Presidente dal 1990 al 1996 e ,successivamente, quasi interrottamente per 18 anni, dal 2005 ad oggi, se si esclude una breve parentesi (dal dicembre 2020 al maggio 2021) durante la pandemia. Nel suo lungo periodo di Presidenza Meucci ha notevolmente ampliato e sviluppato le attività della Lega Navale Italiana passando ad una importante presenza nelle scuole della provincia per porre di fronte ad alunne ed alunni gli importanti temi della salvaguardia dall’inquinamento delle acque interne e marine ,nonchè della sicurezza in mare ad una fattiva collaborazione con le autorità locali e con le associazioni che si occupano del mare per tutto ciò che riveste le attività nautiche. Per questo suo nuova mandato il Presidente ci ha detto che l’impegno suo e dell’associazione da lui diretta sarà nella realizzazione di una base nautica dedicata alle diverse disabilità per permettere anche ai cittadini meno fortunati di poter vivere e testimoniare le emozioni che si avvertono navigando in mare sospinti solo dalla forza del vento Meucci per questo triennio sarà affiancato dal Vice Presidente Renato Pozzobon e dai consiglieri Stefania Maggini e Ricci, Gabriele Cerri. Alfredo Nardini e Marco Sodini mentre a ricoprire il ruolo di revisori dei conti sono stati nominati Riccardo Cerasa, Enio Passetti e Leonardo Tortorella mentre a dirigere eventuale controversie sono stati chiamati i soci Roberto Barale, Gaetano Rizzo e Braccini Nico