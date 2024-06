Esordio europeo vincente per il Lenergy Pisa Beach Soccer

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Vince con una prestazione di sostanza il Lenergy Pisa BS al debutto in Euro Winners Cup, di fronte ai padroni di casa dell’AD Nazaré 2022. Apre le danze dopo poco più di un minuto di gioco il 2002 Mirko Mori, che porta in vantaggio i nerazzurri, prima del pareggio di Tiago Legua. Allo scadere del primo tempo pensa Hulk a riportare avanti i suoi su calcio di rigore. La squadra di Marrucci conta numerose azioni da rete, con il portiere avversario costretto agli straordinari in più occasioni. Il centro che chiude i giochi arriva nell’ultimo giro d’orologio dell’incontro, quando il solito Hulk regala un altro sorriso al Lenergy Pisa, che adesso può guardare con fiducia e tre punti in tasca all’impegno di lunedì: sfida alla squadra spagnola Roses Platja alle ore 12:45 locali (ore 13:45 italiane), con consueta diretta streaming sul sito web beachsoccertv.com.