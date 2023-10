Eva Ceccatelli, dalla Scuola Sant'Anna al successo europeo con la nazionale italiana di sitting volley

Parla anche pisano il successo della Nazionale Italiana di Sitting Volley che conquista il primo titolo continentale della sua storia, aggiudicandosi i campionati europei da imbattuta e dopo aver superato in finale la Slovenia per 3 a 1. In questo successo, che il team azzurro definisce “storico”, emerge infatti il contributo della vice capitana Eva Ceccatelli, dipendente dell’Area Amministrazione Management, Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluyppo), Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Grazie a questa affermazione a Caorle (Venezia) le azzurre del Sitting Volley, allenate da Amauri Ribeiro, hanno conquistato il pass per le Paralimpiadi di Parigi, nel 2024.

Gli Europei sono l’ultimo capitolo di un’avventura da protagonista nel mondo del Sitting Volley. Eva Ceccatelli è originaria di Pisa e vanta una lunga militanza in squadre di serie A. Da quando si è avvicinata al Sitting Volley, ha già partecipato a gare di alto livello ed era già stata selezionata per la Nazionale italiana in occasione delle Paralimpiadi di Tokio 2020, conciliando gli impegni sportivi con quelli lavorativi alla Scuola Superiore Sant'Anna, grazie alla disponibilità della Direzione Generale.

“Aver vinto il campionato europeo - sottolinea l’atleta - ed aver staccato cosi il pass per la partecipazione ai giochi paralimpici di Parigi 2024 è stata davvero una immensa vittoria di squadra, il riconoscimento per tutti i sacrifici e la realizzazione di un sogno. Oltre al lavoro fatto in palestra con le mie compagne di squadra e con lo staff della Nazionale, abbiamo potuto regalarci questa soddisfazione anche grazie ad altri tasselli non meno importanti. Io voglio citarne due: la mia famiglia e la Scuola Superiore Sant’Anna. Ci sono stati momenti in cui, se non avessi avuto da loro supporto e sostegno concreto, non credo ce l’avrei fatta. L’intensità di allenamenti, collegiali, e trasferte richiedono impegno mentale e fisico costanti davvero notevoli. Ecco perché oggi voglio ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che mi hanno aiutata e incoraggiata in ogni modo, facendo diventare un po’ loro questa fantastica vittoria. Per me ricevere i complimenti della rettrice Sabina Nuti a fine gara - conclude Eva Ceccatelli - è stata un’emozione, ma soprattutto è stata la consapevolezza che la Scuola Superiore Sant’Anna è fiera del risultato che la mia Nazionale ha portato allo sport italiano”.