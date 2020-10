Fai ginnastica con il Csi Pisa: open day 20 ottobre palestra Proscaenium

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Lo sport è un vero e proprio toccasana per la salute: migliora la qualità e allunga la vita: favorisce la disintossicazione dell’organismo, stimola il metabolismo, tonifica le masse muscolari, migliora la qualità del sonno e la memoria, scarica lo stress e le tensioni, migliora l’articolazione della struttura scheletrica, la respirazione, l’efficienza cardiaca e la circolazione del sangue. Infatti numerosi studi scientifici hanno dimostrato che fare regolarmente esercizio fisico sia un a vera e propria medicina. Come detto dal ministro Spadafora pochi giorni fa, il mondo dello sport è stato tra i più colpiti durante il lockdown e nelle settimane successive, ma con grandi sforzi è riuscito a riprendersi. Anche le attività nelle palestre, nei centri polisportivi, negli oratori affiliati al CSI Pisa, hanno ripreso e continuano a farlo, seguendo le linee guida emanate per l’emergenza Covid 19 dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana. Le stesse palestre dove una volta si andava a fare “ginnastica”, uno degli sport più antichi, che non è solo agonismo, ma anche salute psicofisica e fitness. In particolare la ginnastica per tutti è la preparazione fisica, è l’educazione motoria, promuove un corretto stile di vita distogliendo l’individuo dalla sedentarietà; è l’unione di attività e pratiche formative che ti portano a uno sviluppo psicofisico armonioso, che puoi mantenere anche per l’intero arco dell’esistenza. A tal proposito comunichiamo che il Csi – Centro Sportivo Italiano – di Pisa, in collaborazione con la palestra Proscaenium, presenterà con un open day martedì 20 ottobre ore 9:15, le attività legate alla ginnastica per la salute e il benessere negli spazi che la palestra ha assegnato. Quest’anno potete trovare i corsi CSI gym a Pisa oltre che presso la palestra Proscaenium in via Fiorentina 216/a, anche presso l’Oratorio di Barbaricina in via Capannone e presso la palestra Dinamikclub in via Andrea Pisano 73. I corsi CSI gym, dove sono già iniziati, si svolgono tutti i giorni in orari di mattina e di pomeriggio per venire incontro alle esigenze di tutti e sono guidati da chinesiologi, tecnici sportivi FIPE, laureati in scienze motorie: uno staff quello del CSI Pisa collaudato con esperienza ultradecennale in attività fisica adattata (AFA). Le attività si svolgeranno sempre in sicurezza nel rispetto dei protocolli emanati e nel rispetto delle norma di distanziamento personale e senza alcun assembramento.



Per informazioni più dettagliate rivolgersi alla segreteria del Comitato Territoriale di Pisa - Via Cisanello n. 4 - aperta dal lunedì al venerdì con il seguente orario mattina 10 - 12,30, pomeriggio 17 – 19, tel 050 571366 mail comitato@csi-pisa.it oppure al cell. 342 1814192. Ricordiamoci che molto dipende da noi: non dimentichiamo di indossare la mascherina, igienizziamo spesso le mani, rispettiamo le regole, per il contrasto e il contenimento da Covid 19, ed usiamo anche il buonsenso, così da poter continuare a frequentare le attività proposte dal CSI Pisa.

Gallery