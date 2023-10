E' l'ora del FantaVolley con l'Ambra Cavallini Pontedera

Ambra Cavallini Pontedera è l'apripista del 'Fantavolley' toscano.

La società pontederese, che ha subito aderito all'iniziativa nazionale ideata quest'anno dalla Lega Volley femminile, si è fatta promotrice del progetto a livello regionale stringendo collaborazioni prestigiose con due club di primo piano come Savino del Bene Scandicci e Bisonte Firenze, entrambe in A1, e con una ventina di società toscane di varie categorie.



L'idea è venuta a Emanuele Morelli, tecnico di diverse squadre e responsabile social dell'Ambra Cavallini, che, insieme ad Alessandro Puccini, tecnico della squadra di B1, ha creato una sottolega 'Lega Toscana e Ambra Cavallini' che dà gratuito accesso una volta scaricata l'applicazione LVF.

L'app permette di creare la propria squadra e, monitorando risultati e prestazioni, ottenere biglietti scontati al Palawanny o addirittura vincere una 'Experience Vip' con biglietti in prima fila e tanto altro ancora.