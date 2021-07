La Pallavolo Casciavola aggiunge un altro tassello: ecco Federica Messina

Un altro tassello si aggiunge alla roster della PediaTuss Casciavola per il campionato di serie C 2021/2022. Il reparto schiacciatrici si impreziosisce della presenza di Federica Messina, schiacciatrice, nata a Pisa il 20 marzo 2001 che ha mosso i primi passi nella pallavolo all’età di 10 anni nelle fila del Cus Pisa, salvo poco dopo passare in forza al Dream Volley con il quale ha completato tutta la trafila dei campionati giovanili, oltre a esordire in B2 all’età di 15 anni e diventare una pedina importante nella rosa di serie C delle ultime stagioni. Un pedigree di tutto rispetto quello di Messina che ha fatto parte anche della squadra provinciale under 14 al Trofeo delle Province oltre ad aver partecipato sia alle selezioni regionali sia a quelle nazionali.

"Sentivo il bisogno di rimettermi in gioco dopo tanti anni con la maglia del Dream, spiega la neo schiacciatrice rossoblù, e quindi quando mi ha chiamato la Pallavolo casciavola non ci ho pensato due volte, sono rimasta molto contenta che una società importante del territorio abbia pensato a me e mi impegnerò al massimo per ripagare la fiducia che è stata riposta in me". "L’obiettivo per la prossima stagione sarà arrivare più in alto possibile e per quanto mi riguarda crescere a livello individuale sia caratterialmente che tecnicamente e la presenza di un coach di grande esperienza come Barboni può aiutarmi in questo. Da fuori sono sempre stata incuriosita dall’ambiente casciavolino, ricordo sempre partite molto sentite quando ci giocavo contro, sarà quindi bello avere il pubblico tutto dalla mia stessa parte" conclude Federica Messina.