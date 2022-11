Festa dello Sport 2022 a Vicopisano: premiate società, associazioni e atleti

Emozione al teatro di via Verdi a Vicopisano, con la celebrazione della 'Festa dello Sport 2022' andata in scena sabato 26 novembre. Tante discipline e premi consegnati dal sindaco Matteo Ferrucci e dal vicesindaco con delega allo sport Andrea Taccola. "Grazie a tutti - hanno detto - grazie a coloro che erano presenti e a coloro che lo erano con il cuore. Grazie a un pubblico attento, pieno di calore e generoso di applausi. E un grazie al FotoClub Vicopisano per le foto, come sempre, non a caso i suoi fotografi sono stati tra i premiati!".

I premiati

- Valeria Pappalardo, Ambasciatrice dello sport per tutti, campionessa di nuoto paralimpico.

- Massimo Rosoni, maestro di scherma di 3° livello.

- Antonio Rossi, referente di i Bambini delle Fate nel Progetto Dopodinoi, per la squadra di Baskin 'Angeli con un'ala sola'.

- Palestra Virtus Uliveto Terme sia per la parte di allenamento di persone con disabilità o altre esigenze riabilitative sia per la parte di ginnastica artistica e di altre discipline.

- Massimiliano Berti, campione di ippica, volteggio e dressage, con la sua allenatrice Linda Vanni.

- Kasey Ghezzani, Polisportiva Pontedera-bientinese, Atleta dell'Anno 2022, seconda alla Coppa del mondo a Trieste nel pattinaggio artistico a rotelle, con la sua allenatrice Donatella Falorni.

- Giampiero Nesti, Premio alla carriera sportiva scolastica.

- Vicopisano fuoristrada club e Maria Ricci, campioni di off road estremo.

- Valerio Terreni, campione italiano master di decathlon per la sesta volta.

- Denis Taccola, Team De Rosa Santini, terzo assoluto nella scalata dello Stelvio.

- Canottieri Arno, rappresentata dal presidente Davide Ghelardi, anche gestore della nostra Piscina Comunale di Uliveto Terme.

- Parkpre Bicycles, ha fornito le bici per il Giro d'Italia-E (e le ha portate anche a Teatro).

- Atletica Cascina, gestore del Palazzetto dello Sport Vladislovic, che ha partecipato con le sue ginnaste di ritmica, che hanno dominato i campionati nazionali, e con l'atleta di lancio del disco e del peso Maurizio Bertini Mazzolla.

- Alice Bernardeschi, 18 anni, milita nel Volley Team Bologna, serie B.

- Ismael e Iker Ciano, due fratelli che militano rispettivamente nelle squadre di basket di B, Le Patrie San Miniato e Maurelli Group Libertas Livorno.

- Compagnia Balestrieri di Pisa, presieduta da Letizia Lenzi, che ha dominato il campionato italiano con Roberto Pugliesi e Paola Maniscalco.

- Irene e Lisa Taccola, campionesse di tiro a volo.

- Jiayou asd, rappresentata dall'allenatore, e campione di kung-fu, Alessio Stefanelli e dai giovanissimi campioni Anita Ragusa, Sofia Montagnani ed Edoardo Albis Garzella.

- Michele Bini, verso la Rally Dakar con un percorso fortemente improntato alla solidarietà.

- Mukwano Onlus per l'organizzazione della Vicopisano Mukwano Long Mountain, partecipatissima corsa solidale.

- Podistica Ulivetese, rappresentata dal presidente Alvaro Parri, che oltre a supportare sempre l'organizzazione di manifestazioni di solidarietà promuove iniziative che portano sul Monte Pisano migliaia di persone.

- Misericordia Vicopisano, rappresentata dalla vicegovernatrice Cecilia Nieri, Croce Rossa Italiana - Unità Territoriale di San Giovanni alla Vena e Croce Rossa Italiana - Comitato di Uliveto Terme per il supporto fondamentale a ogni evento sportivo .

- Francesca Pierobon, straordinaria artista di gioielli, che ha, tra l'altro, partecipato all'Ironman Thun Switzerland.

- Ivano Miscali, informatico del nostro Comune ed esperto triatleta.

- G.S. Le Sbarre che, come ieri, domenica 27, organizza marce podistiche e manifestazioni nel nostro Comune molto ben fatte e fortemente partecipate.

- Alessio Anguillesi, campione provinciale di ciclismo.

- Gabriele Fondelli che si è distinto con vittorie e numerosi ottimi piazzamenti, eccellente la sua fuga in solitaria di 20 km nella Pisa-Volterra.

- Gruppo MTB Vicopisano, rappresentato da Roberto Fatticcioni.

- TBF-Training Bike Fashion, società ciclistica di Uliveto Terme, ha ritirato il premio l'ex sindaco, e ciclista, Juri Taglioli.

- Michelebartoliacademy, il team ha vinto 6 gare sia con la squadra femminile che con quella maschile. Danilo Bartoli è stato convocato alla Coppa Italia di MTB e selezionato per i campionati italiani.

- Strongman Italia, ha ritirato il premio il presidente, Andrea Legnaioli. Premio alla Carriera Strongman a Marco Guidi.

- Paolo Bernardini, presidente, di Kickboxing ASD, ed ex campione. Ha parlato dei corsi di autodifesa femmine, all'indomani del 25 novembre, e dell'importanza della parte psicologica.

- La Futura Enrico Ghezzani, reduce da una grande vittoria in campionato.

- UsdG.Urbino Taccola Uliveto, la società sportiva più antica del Comune, sempre più vitale e promettente.

"Arrivederci alla Festa dello Sport 2023 - concludono Ferrucci e Taccola - e ricordiamo, come dice la campionessa di sport e di vita, Valeria Pappalardo, che ringraziamo ancora e che ha conquistato medaglie anche al recente campionato nazionale a Fabriano, 'è impossibile solo ciò che non si prova'!".