Il Filettole Calcio si ristruttura e lancia il torneo 'Pre-season'

Dopo la rifondazione dello scorso anno la SCD Filettole Calcio 1923 presenta un organico dirigenziale capitanato sempre dallo storico presidente Riccardo Giovannetti e coadiuvato dal nuovo Ds Ivan Battelli, Leonardo Lossi funge nella doppia veste di capitano della prima squadra e dirigente mentre Giacomo Maffei è il nuovo Team Manager, con Selene Peroni (responsabile Covid e addetta alla segreteria).

"L'obiettivo è costruire una realtà solida e duratura nel tempo - afferma il Ds Ivan Battelli - la prima squadra ha subito una rivoluzione totale rispetto alla squadra di due anni fa e si continua tuttora a lavorare per le ultime rifiniture della rosa. Vista l'organizzazione e la costruzione conseguita della prima squadra, il presidente Riccardo Giovannetti ci ha poi affidato le redini per la creazione della compagine juniores, la dirigenza ha già avviato gli incontri e i contatti telefonici per la ricerca di nuovi potenziali innesti con l’obiettivo di creare con la squadra juniores una solida base e un appoggio alla prima squadra, in modo da crescere i ragazzi pronti per un futuro salto in categoria. La strada intrapresa dal presidente Riccardo Giovannetti e dalla dirigenza alla sua corte è sicuramente quella giusta, solo il tempo potrà ripagarla coi risultati e dimostrarne a tutti la bontà. La società tiene a ringraziare il mister della prima squadra Stefano D’Aurelio per l’impegno e la costanza che sta impiegando per aiutare questa nuova società a crescere". "L’obiettivo della società è quello di tornare a giocare e farlo in modo sicuro e organizzato. Abbiamo deciso - afferma Batteli - di organizzare un torneo di calcio a 11".

La modalità del torneo sarà decisa in base al numero di squadre aderenti, l'obiettivo è quello di organizzare a tutti gli effetti un torneo 'pre-season' nelle ultime due settimane di agosto, che possa da un lato facilitare l'organizzazione delle amichevoli pre-campionato delle squadre in fase di preparazione e dall'altro permettere finalmente ai ragazzi di tornare a calcare l'erba di un campo da gioco. Inutile sottolineare che il teatro del torneo sarà lo splendido impianto del campo sportivo comunale 'Desiderio Ridondelli' di Filettole, che mai come adesso sfoggia un terreno e un manto erboso degni di ben altre categorie. La squadra vincitrice otterrà un premio. La premiazione vedrà anche la consegna di riconoscimenti alla seconda squadra classificata, nonché al miglior portiere, miglior giocatore e capocannoniere del torneo.

I contatti per avere informazioni più dettagliate e aderire al torneo sono i seguenti: 347 757 3246 (Ivan), 39 327 584 2562 (Stefano), 335 1731370 (Leonardo). Facebook: Ritorno Giallonero; Instagram: filettole_calcio_1923. Email: filettolecalcio1923@gmail.com.