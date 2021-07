Nuovo rinforzo in difesa per il Pisa: ecco Filippo Berra

Nella scorsa stagione era stato il reparto più bersagliato dalle critiche, spesso protagonista di svarioni ed errori che hanno indirizzato negativamente diversi risultati. Così la società ha scelto di correre ai ripari sistemando, nella sessione di mercato estiva, prioritariamente il pacchetto difensivo. La retroguardia a disposizione di Luca D'Angelo per la stagione 2021-22 è quasi completata: l'ultimo innesto in ordine di tempo è Filippo Berra, classe 1995, ingaggiato a titolo definitivo dal Bari.

Terzino destro ben strutturato fisicamente e capace di giocare anche come quinto in un centrocampo a cinque, Berra ha firmato fino al 30 giugno 2023. Francesco Belli ha compiuto il percorso inverso: l'ex nerazzurro ha lasciato Pisa per accasarsi con i Galletti pugliesi. Il neoacquisto è un prodotto del vivaio dell'Udinese e vanta quasi 100 presenze in Serie B. Nella scorsa stagione ha collezionato 28 presenze con il Pordenone, proprio in cadetteria.

A brevissimo giro di posta la società di via Battisti comunicherà anche l'ufficialità dell'acquisto di Lorenzo Lucca, il primo 'botto' di mercato nel pacchetto avanzato. Nato il 10 settembre 2000 a Moncalieri, in Piemonte, Lucca si è formato nel settore giovanile del Torino prima di esplodere con la maglia del Brescia Primavera nel 2018. Nella scorsa stagione, in Serie C, si è affermato come uno dei centravanti più interessanti dei tre gironi: con il Palermo ha collezionato 27 presenze e ben 13 reti, prima di bloccarsi a causa di un problema al menisco che ha risolto con l'operazione.

Su di lui si erano concentrate le attenzioni di tre club di Serie A, ma il Pisa ha saputo spuntarla grazie a un'offerta economica e un progetto sportivo decisamente più allettanti. Al Palermo, complessivamente andranno oltre 2 milioni di euro per il cartellino del ragazzo: la cifra salirà in base alle prestazioni e alle reti messe a segno da Lucca nel corso del campionato. L'investimento è di quelli di primissimo livello: Corrado e Chiellini, con il via libera di D'Angelo, stravedono per il centravanti, blindato con un accordo quadriennale fino al 30 giugno 2025.

Fonte foto: Ufficio Stampa Pisa Sporting Club