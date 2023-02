Filippo Nannetti ancora a podio: conferme in ottica 'raceday' dopo il rally terra valle del Tevere per il pilota pisano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ha confermato le buone sensazioni destate all’avvio di campionato, Filippo Nannetti. Il pilota di Chianni, portacolori della scuderia Kappaerre, ha archiviato il Rally Terra Valle del Tevere conquistando la seconda posizione di classe Rally5 al volante della Renault Clio condivisa con la copilota e compagna di vita Alessia Tasi. Una performance concreta, quella del driver pisano, valsa la terza posizione del podio di campionato dopo due appuntamenti, il Prealpi Master Show e l’appuntamento svoltosi nel fine settimana in provincia di Arezzo. Assistito tecnicamente da scuderia Kappaerre, struttura che ha messo a disposizione la vettura assecondando le esigenze del driver, l’alfiere della Squadra Corse Città di Pisa si è reso protagonista di una condotta crescente seppur ridimensionata da una foratura, particolare che ha appesantito il suo riscontro finale non negandogli – tuttavia – il raggiungimento dell’obiettivo prefissato ovvero conquistare punti fondamentali in ottica campionato. “Una gara che non ha fatto mancare sensazioni positive, quelle relative al consolidamento degli automatismi con la vettura ed al rapporto con i tecnici di scuderia Kappaerre, struttura che mi ha messo a disposizione una vettura perfetta sotto ogni aspetto – il commento di Filippo Nannetti – purtroppo, nell’ultimo passaggio sulla prova speciale Cerbaiolo, ho avuto un contatto con una pietra che ha causato la foratura dello pneumatico anteriore destro. Al di là di questo particolare, considerato il tasso tecnico della gara, non possiamo che ritenerci soddisfatti dell’epilogo, grazie ad un risultato che ci ha visto concludere in seconda posizione di classe Rally5, sul terzo gradino del raggruppamento F di campionato ed in quarantatreesima posizione assoluta. Tengo a ringraziare Alessia, tornata al mio fianco per questo secondo appuntamento stagionale, impeccabile nel suo ruolo di copilota. Sensazioni che cercheremo di confermare nel prossimo appuntamento di campionato in programma, al Rally Città di Foligno di inizio marzo”.