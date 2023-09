Filippo Nannetti e Scuderia Kappaerre 'di classe' al Rally Casciana Terme

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È salendo sul gradino più alto del podio di classe che Filippo Nannetti ha archiviato il Rally Casciana Terme, penultima manche della Coppa Rally di Zona 6 svoltasi nel fine settimana in provincia di Pisa. Sui chilometri “di casa”, il portacolori della Squadra Corse Città di Pisa ha interpretato al meglio la Renault Clio messa a disposizione e curata in campo gara da Scuderia Kappaerre, esemplare che gli ha permesso di prevalere nel confronto della classe Rally5. Ad affiancare il pilota di Chianni è stata la copilota e compagna di vita Alessia Tasi, compartecipe di una performance aggressiva all’avvio delle prove speciali della domenica, in risposta ad una prova inaugurale – la Pontedera Città dei Motori – che lo ha visto accusare ritardo a causa di un’errata impostazione della traiettoria, particolare che lo ha costretto ad inserire la retromarcia costato una decina di secondi di troppo sul riscontro cronometrico. Quattro, le prove speciali vinte da Filippo Nannetti nel corso della gara, frutto di una performance che ha confermato la bontà del feeling con la vettura anche su fondo asfaltato, facendo leva su una comunione d’intenti che ha già garantito ottime sensazioni sui fondi sterrati del Campionato Italiano Rally Terra. “Il primo giro di prove speciali lo abbiamo affrontato con il coltello tra i denti – il commento di Filippo Nannetti – ho vinto quasi tutte le prove esclusi i passaggi su Miemo e la prova di apertura. Poi, sul finale, ho amministrato il vantaggio e le gomme, cercando di non commettere errori e di capitalizzare il margine acquisito. Ringrazio la Kappaerre che, come sempre, mi ha messo a disposizione una vettura perfetta”. Filippo Nannetti tiene a ringraziare i partner che hanno reso possibile la partecipazione al Rally Casciana Terme: BM Meccanica di Bartoli Fabio, Utp progettazioni e costruzioni industriali, Fimir Srl Meccanica e Automazione e Giacobbe Antonino srl impresa edile.