'Prove di forza' a Vicopisano con la finale nazionale del campionato di Strongman Italia

Dopo tre anni Vicopisano torna a essere la ‘capitale’ italiana della forza, ospitando la finale nazionale del campionato di Strongman Italia.

Sarà anche la gara d'addio per il campione di casa, Marco Guidi, vincitore del titolo nel 2013 e nel 2015.



Nel pomeriggio di sabato 22 ottobre al Palazzetto dello Sport Vladislovic’ di Vicopisano torneranno gli uomini e le donne più forti d'Italia, per conquistare il titolo nazionale di ‘re’ e ‘regina’ della forza.

Saranno circa 50 gli atleti e le atlete in gara nelle varie categorie di peso, ma gli occhi sono tutti puntati sulla categoria Pro Open Class, categoria che eleggerà l'uomo più forte d'Italia 2022.

A difendere il titolo sarà il milanese, tre volte campione Italiano e capitano della Nazionale, Alessandro Castelli, il quale nella corrente stagione vanta anche un 6° ed un 10° posto nella Strongman Champions League.



Tra i suoi sfidanti Andrea Invernizzi, milanese, a sua volta classificatosi due volte 7° e una volta 9° nella S.C.L.. In lizza per il titolo ci sono anche Michele Lestini, romano, attualmente residente in Svizzera, in grado di arrivare per due volte sul secondo gradino del podio in Italia (dietro proprio a Castelli), e Matteo Toninelli, 23 anni, di Cecina, dal futuro molto promettente, che può già vantare il record Italiano di stacco da terra massimale con il sollevamento di 400 kg.



Due i possibili outsider pericolosi: Paolo Acquaviva, veronese di origini palermitane, che ha già dimostrato il suo valore nella tappa casalinga di Castelnuovo sul Garda, ed Emanuele Greco, romano, che ha fatto vedere di essere pronto a giocarsela con i suoi avversari con la grande vittoria della Nazionale Italiana in Portogallo dello scorso maggio.



A rendere ancora più emozionante questo grande pomeriggio di sport c'è l'ultima gara del 'Corsaro di Cascina', Marco Guidi. L’atleta è un vero pioniere Italiano di questo sport.

Ha iniziato nel 2010, con la partecipazione al primo IronmanLugnano, e negli anni è riuscito a laurearsi per ben due volte 'uomo più forte d'Italia', nel 2013 e nel 2015.

Adesso, a 46 anni, dopo una brillante carriera, ha deciso di abbandonare il campo gara per mettersi a disposizione della Federazione.



Nelle categorie minori ci saranno altri grandi atleti in pedana: dalla grande sfida nella Pro Under 105kg con il marchigiano Lotito, il favorito, il campano Giovanni Luciano nell'U90kg, il romagnolo Aldo Alberico nella U80 e la carpigiana Manila Pennacchio, nella categoria Strongwoman.

A partire dalle 13.00 al via le categorie Rookie (esordienti), maschili e femminili, che si giocheranno in poche ore tutta una stagione per ottenere la promozione a Pro nella prossima stagione.









Maggiori informazioni: www.strongmanitalia.com