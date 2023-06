Cus Pisa: l'Hockey Femminile si gioca il ritorno in serie A

Domenica 11 giugno il Cus Pisa Hockey Femminile si gioca la possibilità del passaggio in serie A Elite. La formazione di Martina Chirico se la vedrà nella fase finale del triangolare con i siciliani di Galatea e con Hc Riva.



Un cammino trionfale quello del Cherubino, che ha chiuso la stagione imbattuto a punteggio pieno: otto vittorie su otto e 24 punti all’attivo, battendo nello spareggio due settimane fa nel derby Pistoia e aggiudicandosi la possibilità di disputare la fase finale.

Il Cus Pisa scenderà per primo in campo alle ore 10.30 con Galatea. Alle ore 13 è in programma la sfida tra Galatea e Hc Riva, mentre alle ore 17,30 il Cherubino affronterà sempre nel campo centrale Hc Riva.

"E' stata una stagione molto positiva per il nostro gruppo non solo per i risultati ottenuti sul campo, ma per la crescita esponenziale che abbiamo avuto. Siamo un gruppo di atlete molto motivate che ci siamo date come obiettivo minimo il raggiungimento di questa fase finale. Adesso arriva il difficile, domenica dovremo stare molto concentrate Galatea e Hc Riva sono due buone squadre e non dovremo prenderle sottogamba. Il nostro obiettivo è batterle e riconquistare sul campo la serie A Elite che abbiamo perso lo scorso anno" afferma Martina Chirico, tecnico del Cus Pisa Hockey.

"Il percorso delle nostre ragazze è stato straordinario. Hanno disputato un campionato di A2 da protagoniste. Domenica hanno la grande occasione tra le mura amiche di tornare in serie A sfruttando il fattore campo" afferma Stefano Pagliara, presidente del Cus Pisa .