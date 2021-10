Finali Campionato Italiano Street Skateboard con due pisani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Giorgia e Gabriele Meini (pisani) affiliati alla Asd Fortezza sono a Roma per partecipare alle Finali del campionato italiano di skateboard, nella disciplina Street che si terranno presso lo skatepark realizzato per il mondiale allo Stadio dei Marmi (foro italico). Forti del recente piazzamento Giorgia seconda e Gabriele quattordicesimo alle finali della disciplina park hanno bisogno del nostro supporto per provare a portare a casa un buon risultato anche in questa disciplina.