Hockey: le squadre under 21 maschile e femminile del Cus Pisa impegnate nelle finali nazionali

Doppia finale scudetto per l’hockey pisano. Sia la formazione maschile che quella femminile della categoria Under 21 di Hockey Indoor del Cus Pisa si sono infatti qualificate per le finali nazionali che si svolgeranno sabato 18 e domenica 19 febbraio proprio presso gli impianti sportivi di via Chiarugi. Le atlete gialloblù, in gran parte giovanissime Under 16, ma che possono contare sulle tre azzurrine Nina Corradini, Matilde Piccinocchi e Chiara Trafeli (portiere), hanno infatti conquistato le finali battendo la forte squadra della Lorenzoni nelle semifinali, e dovranno vedersela con la vincitrice del girone ancora tutto da giocare tra Città del Tricolore, Argentia e Riva.

Trattandosi di una 'Final Four', quindi una finale a quattro, in caso di vittoria la squadra del Cherubino allenata da Martina Chirico e Matthias Malucchi potrà competere per lo scudetto, altrimenti sarà costretta a combattere per poter salire sul podio.



Più vicina al limite di età la Under 21 maschile, anch’essa con atleti azzurri come Francesco Guiggi (portiere) e Simone Zoppi, ma con un nutrito gruppo di giovani e giovanissimi che il mister Nicola Giorgi avrà l’opportunità di schierare in campo.

A differenza di quelle femminili, queste finali si svolgeranno tra sei squadre nell’arco di due giornate (anziché la sola domenica), e i gialloblù reduci dalle tre vittorie consecutive di Genova di qualche settimana fa, dovranno affrontare prima il Messina e poi il San Giorgio per cercare di accedere alle semifinali del giorno successivo.

“Finalmente ritorniamo a lottare per i primi posti in campionati che ci hanno visto eccellere negli ultimi 15 anni - afferma il Prof. Stefano Pagliara nella doppia veste di presidente del CUS Pisa e vicepresidente vicario della FIH - le parentesi delle nazionali hanno visto crescere i nostri atleti. Un grosso in bocca al lupo va a tutti gli atleti per questa due giorni che si presenta molto intensa" conclude Pagliara.

La Rosa delle due squadre del CUS Pisa Hockey Maschile e Femminile

Under 21 Maschile: Lorenzo Amato, Federico Barco, Alessandro Blois, Francesco Bonsignori, Aleko Carmignani, Niccolò Cavallini, Riccardo Cesari, Dario Colangelo, Theo Corradini, Marco Giusti, Francesco Guiggi, Valentino Malucchi, Edoardo Moggi, Matteo Ulivelli, Simone Zoppi. All. Nicola Giorgi

Under 21 Femminile: Nina Corradini, Letizia Foggi, Emma Ever Hadani, Elena Messerini, Matilde Piccinocchi, Caterina Proietti, Azzurra Taglioli, Chiara Trafeli. All. Martina Chirico e Matthias Malucchi.