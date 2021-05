Il grande footgolf fa tappa a San Miniato: prima uno stage azzurro, poi un appuntamento nazionale

Scarpe da calcetto ben allacciate, un pallone da calcio regolamentare sotto il braccio, un paio di occhiali da sole (sperando in un clima finalmente primaverile) e tanta voglia di misurarsi con gli avversari all'insegna del divertimento. Poi, se ci scappa anche un bel risultato accompagnato da un premio finale, tanto meglio: Footgolf Pisa presenta la seconda edizione del torneo più importante interamente organizzato in casa. Una kermesse di livello nazionale che si chiama 'Europass Footgolf Cup', che mette in palio il pallone originale dell'Adidas 'Europass' (utilizzato negli Europei del 2008): l'appuntamento è fissato al 30 maggio. "Stanno arrivando conferme da numerose società, sia toscane che non, ma anche da atleti singoli" afferma il presidente di Footgolf Pisa Fabio Nepi.

"Si tratta dell'evento principale dell'anno per la nostra società - prosegue - all'interno della competizione metteremo in palio anche altri premi e gadget per le categorie 'Femminile', 'Over 40', 'Over 50', 'Under 15', 'Neofita' e 'Squadre'. Per quest'ultima categoria ci sarà in palio un buono per tre polo da gioco personalizzate". L'iscrizione al torneo costa 25 euro e comprende la partecipazione alla classifica individuale e alla sezione delle squadre: per prendere parte a questa competizione è sufficiente formare un gruppo di almeno tre amici, "non è obbligatorio registrarsi sotto il nome di una società già esistente" sottolinea Nepi. Per completare l'iscrizione ci si deve collegare al sito www.footgolpisa.it, aprire la sezione 'Footgolf Club San Miniato' e poi cercare sul calendario l'evento del 30 maggio. "Tutte le informazioni si trovano anche sui canali social della società: Facebook e Instagram - spiega il presidente - ai partecipanti è richiesto di dotarsi di un pallone da calcio regolamentare, misura 5, e di scarpe da calcetto. Il nostro terreno di gioco rappresenta un unicum: è l'unico interamente dedicato al footgolf, con ben 7 buche situate all'interno del green del vecchio golf club".

La partenza del torneo è fissata alle 9, e l'ultimo giro avrà lo start fissato alle ore 16. "Chi volesse provare in anticipo il tracciato - consiglia Fabio Nepi - può prenotare, sempre dal sito, in un giorno qualsiasi della settimana al costo di 13 euro. Il Club infatti è sempre aperto dalle ore 10 fino al tramonto". Attenzione però al fine settimana che sta per arrivare. Perché a San Miniato si riunirà il meglio che il footgol italiano ha da offrire. Nel pomeriggio di venerdì 20 e sabato 21 le buche saranno occupate da uno stage della Nazionale italiana. Nella mattinata di sabato 21 e domenica 22 maggio, invece, il Club di San Miniato ospiterà un evento nazionale.

"Si tratta del quinto 'Italian Master', per il quale la Federazione italiana Footgolf ha scelto specificamente il nostro tracciato. Un vero orgoglio - sottolinea Fabio Nepi - I 64 migliori footgolfisti italiani si sfideranno e daranno spettacolo nelle nostre buche. E' un evento che ci ripaga dei sacrifici e dei costi sostenuti per tirare a lucido una struttura di per sé veramente bella, capace di gareggiare con complessi già affermati sul panorama nazionale. Dallo scorso gennaio Footgolf Pisa ha acquisito la gestione del campo di San Miniato: abbiamo attraversato tutti i colori delle zone e uno dei periodi più duri dell'emergenza Coronavirus. Adesso siamo pronti per goderci una splendida stagione estiva".