Fornacette Casarosa, il ds Ciraudo: "Il nostro settore giovanile parte con un assetto di primo livello"

E' tutto pronto in casa Fornacette Casarosa per i primi annunci ufficiali riguardo i nuovi mister nelle varie categorie che le squadre del presidente Luca Baldi andranno ad affrontare da ottobre in poi nella ripresa dei vari campionati Figc. Lido Malasoma per la Prima Squadra è già stato confermato anche per la prossima stagione. Il Direttore Sportivo Aurelio Ciraudo fa il quadro degli obiettivi, delle speranze, del prossimo ritiro e dei camp estivi in collaborazione con il Torino Fc Academy, fiore all'occhiello della società dopo l'avvio della collaborazione con la società granata.

"Ci aspetta una grande stagione agonistica - dice Ciraudo - abbiamo lavorato molto in prospettiva approfittando anche della pausa legata alla pandemia. La società insieme al presidente Baldi ha lavorato molto bene mantenendo tutti i giocatori più importanti in tutte le categorie e anzi implementando nuovi mister per rafforzare il nostro settore giovanile che parte con un assetto di primo livello".

Le Giovanili: "Un lavoro meticoloso è stato fatto per la categoria 2005 che affronterà i Regionali ed è stata affidata a mister Magliulo per recitare un ruolo da protagonista nella stagione che verrà, così come per la categoria 2007 che sarà guidata da Gozzoli. La squadra 2008 è stata affidata a Gianluca Nuti che è reduce da un gran lavoro con noi in questi anni, mentre il team del 2006 sarà guidato da Alessandro Ballucchi. Due mister che completano alla perfezione la nostra griglia di allenatori nella nostra scuderia. Per quanto riguarda gli Esordienti abbiamo lavorato sodo per allestire due squadre di buon livello. Il 2009 sarà guidato da Leonardo Ascari che nello scorso biennio ha guidato il 2008, mentre per i ragazzi del 2010 c'è la conferma di Andrea Pisani. Dal 22 al 28 agosto le categorie 2005 e 2006 partiranno per il ritiro che quest'anno sarà a Gavinana (PT) presso i Giardini di Villa Ada un luogo accogliente dove i ragazzi potranno iniziare a conoscersi e a lavorare insieme ai mister in vista di una lunga stagione".

Infine sui camp in partenza con il Torino Ciraudo dice che "quelle appena iniziate saranno due settimane intense per il nostro staff visto l'avvio dei Camp in collaborazione con il Torino Fc Academy che invierà a Fornacette due istruttori. Un esperienza importante visto l'accordo che il presidente Baldi ha avviato con la società granata".