Francesco Mattioli è il nuovo allenatore dell'Arno Volley di Castelfranco di Sotto

L’Arno Volley asd è orgogliosa di comunicare che Francesco Mattioli sarà l’allenatore dei biancoverdi per le prossime due stagioni sportive 2021/22 e 2022/23.

A seguito di una nuova e ci auguriamo proficua collaborazione con Firenze Volley, Checco torna ad allenare proprio dove era partito, a Castelfranco di Sotto, dopo 4 anni nei quali, tra le varie esperienze, ha ricoperto - e sta svolgendo tutt’ora - l’incarico di terzo allenatore con La Nazionale che a breve parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo.

In questo momento Francesco è il secondo allenatore degli azzurri impegnati nella Volleyball Nations League.

Il Presidente Andrea Volterrani “Sono davvero felice ed orgoglioso del ritorno di Checco: Con lui, la Società ha conseguito nel 2016 uno dei massimi obiettivi raggiunti a Castelfranco la Coppa Italia di Serie B”

Il diesse Davide Volterrani: “Tutto l’ambiente è entusiasta del ritorno di Francesco, lo abbiamo voluto fortemente per questa ripartenza dopo due anni complicati a causa della pandemia. Siamo convinti che sotto la sua guida la squadra potrà fare grandi cose”.